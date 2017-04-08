Son dakika… İdlib’te yeni saldırı iddiası

Suriye'nin kimyasal silah saldırısıyla gündeme gelen kenti İdlib'e bugün yeni bir saldırı düzenlendiği iddia edildi.

İdlib’in Han Şeyhun bölgesinde geçen salı yaşanan saldırı uluslararası kamuoyunun tepkisini çekmiş; ABD Başkanı Donald Trump, Esad tarafından düzenlendiğini iddia ettiği saldırıya cevaben ilk kez Suriye’yi vurmuştu. ABD’nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, çok ölçülü bir adım attıklarını ifade ederek adeta tehdit gibi bir açıklamada bulunmuş ve “Daha fazlasını yapmaya da hazırız. Ama umarız buna gerek kalmaz” demişti.

Dün Esad’ın kontrolündeki Humus kentinde bulunan el Şebyat hava üssünü vurmasının ardından bugün İdlib’e yeniden saldırılar düzenlendiği iddia edildi.

CNN International’in haberine göre bölgedeki iki aktivist grup cuma ve cumartesi günleri saldırıların devam ettiğini açıkladı.

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Han Şeyhun’daki saldırılarda biri kadın olmak üzere en az üç kişinin öldüğü ifade edildi.Ancak saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği netlik kazanmadı.İdlib’te düzenlenen kimyasal saldırıdan Beşar Esad’ı sorumlu tutsa da, Esad ve Rusya iddiayı reddederek muhalifler tarafından yapıldığını söylüyorlar.İLGİLİ HABER ABD'nin saldırısından sadece saatler sonra o üs kullanıldı