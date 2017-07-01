Ukraynalı vekil kendini açık artırmaya çıkardı

Ukrayna'da genç bir vekilin bir hayır kuruluşu için açık artırmaya çıkarması tartışma yarattı. 25 yaşındaki Anastasia Deeva, geçen yıl çıplak fotoğraflarının sızmasıyla ülke gündemine oturmuştu.

Geçtiğimiz yıl ülkenin İçişleri Bakanlığı’na atanan Anastasia Deeva yakın zamanda internete sızan çıplak fotoğrafları ve sosyal medya paylaşımları ile gündemdeydi. Fakat genç siyasetçi önceki gün çok farklı bir tartışmanın ortasında kaldı.

Deeva, önceki gün bir çocuk hakları derneği yararına düzenlenen bir açık artırmaya katıldı. Fakat 25 yaşındaki Deeva’nın teklifi kendisiyle bir kahvaltı içindi. Kıyasıya rekabet edilen açık artırma sonrasında ismi açıklanmayan bir kişi Çocuk Cerrahi Enstitüsü’ne tam olarak 442.000 dolar ödeyerek Deeva ile yemek yemeye hak kazandı. Elena Feysun isimli bir kadın teklifi yaparken, ismi açıklanmayan ‘yardımsever’in Deeva ile kahvaltı yapacağı ortaya çıktı.

Bu gelişme üzerine Ukrayna’da bazı siyasetçiler Deeva’yı ve yaptığı girişimi eleştirdi ve ülkenin imajını sarstığını iddia etti. Haberin yayılmasıyla birlikte birçok Ukraynalı, “Devlet eliyle fuhuş yapılıyor” ve “Devlet düzeyinde fuhuş var” gibi yorumlar yaparak Kiev hükümetini eleştirdi.

Geçtiğimiz yıl göreve getirildiği dönemde Ukrayna Parlamentosu’nun sözcülerinden Irina Geraschenko, Deeva’nın zorunlu mülakattan geçmediğini ve CV’sindeki bilgilerin tamamen doğru olmadığını söyleyerek, “Adaylığının şeffaflıkla yürütüldüğünü düşünmüyorum” demişti.

Çıplak fotoğrafları çıktığı dönemde patronu olan Arsen Avakov, “Çıplak özçekim yapma hakkı var” diyerek Deeva’yı savunmuştu.