Zarrab’ın çapraz sorgusunda ilginç detaylar…

ABD'de devam eden "ABD, HAkan Atilla'ya karşı" davasında tanık olarak dinlenen Reza Zarrab'a, Hakan Atilla'nın avukatları "İran'a yasal sorunlar yaşayabileceğiniz için gitmekten korkmuşsunuz. Bu doğru mu?" diye sordu. Zarrab bu soruya "Benim İran konusunda endişem oradaki hayat tarzı yüzündendi. İşimle ilgili değildi" şeklinde cevap verdi. İşte çapraz sorgudan 'ilginç' detaylar...

New York’ta duruşma salonunda tarihi davayı takip eden sozcu.com.tr Ankara Temsilcisi Zeynep Gürcanlı, Reza Zarrab’ın ‘çapraz sorgusunun’ ilk bölümünü değerlendirdi. İşte Gürcanlı’nın izlenimleri…

Çapraz sorguyu, Hakan Atilla’nın avukatlarından ‘Ejderhalı Kadın’ Cathy Fleming yapıyor. Reza’nın Fleming’in sorularına çok dikkatli yanıt verdiği gözleniyor. Avukat Fleming’in birkaç kez şaşırtma sorusuna rağmen Zarrab ‘açık’ vermedi.

“FBI’YA YALAN SÖYLEDİM”

Reza Zarrab, Miami’ye gelmeden önce ABD savcılığıyla herhangi bir anlaşma yapmadığını söyledi. Zarrab Fleming’in soruları karşısında da FBI’a ‘yalan söylediğini’ kabul etti.

DİKKAT ÇEKEN TARİHLER!

Sorgusunda söylediklerine göre; Reza’nın itirafçılık anlaşmasına ilişkin avukatları savcılıkla ilk görüşmeyi Ağustos 2016’da yapmış. Bu görüşmede Zarrab’tan bilgi almışlar. O zaman Zarrab itirafçı olmayı kabul etmemiş. itirafçılığı kabul ettiği tarih ise Ağustos 2017. Öte yandan avukatlar Zarrab’a bu süre zarfında “Türkiye ile siyasi bir çözüm aradın mı?” sorusu da yöneltti. Zarrab ise bu soruya “Bunu söylemek adil olabilir” yanıtını verdi.

“HİÇKİMSEYE KIZGINLIĞIM YOK”

Reza Zarrab “Peki siyasi çözüm bulunmamasına hiç kızdınız mı?” şeklindeki soruya ise “Benim hiç kimseye kızgınlığım yok hanımefendi” yorumunda bulundu.

“GARANTİ VERİLMEDİ”

Reza Zarrab, mahkemeden sonra bir başka kefalet görüşmesi yapacağını da kabul etti ve bunun bir “garantisi yok” dedi. Yani Zarrab, “Kendisine bir garantinin verilmediğini” vurguladı.

YA ‘EVET’ DE YA DA ‘HAYIR’

Avukat Fleming, Zarrab'ın yönelttiği sorulara çok dikkatli yanıtlar vermesi karşısında “Yanıtlarını ‘evet' ya da ‘hayır' diye ver” çağrısı yaptı. Zarrab'ın buna uymaması üzerine ise Avukat Fleming bu kez mahkeme hakimi Berman'a “Lütfen tanığı uyarın. Sorularıma ‘evet' ve ‘hayır' diye yanıt vermesini sağlayın” talebinde bulundu.

Avukat Fleming, Reza Zarrab'a savcılıkla yaptığı anlaşma için yasal şartları da “Bu anlaşma gereği 3 koşulunuz var biliyor musunuz? Birincisi ‘gerçekleri söylemek' ikincisi ‘ABD ile işbirliğine gitmek' ve üçüncüsü de ‘Hiçbir zaman bir daha suç işlememek’” diye hatırlattı.

İLGİNÇ HAPİSHANE YANITI

Zarrab’ın savcılıkla anlaşma yapmasından sonra New York Federal Hapishanesi’nden alınarak başka bir hapishaneye alındığını hatırlatan avukat Fleming “New York Federal Hapishanesi’nde kalmak çok mu kötüydü” diye sordu.

Zarrab ise bu soruya “Hapisnahenin hakkını yemeyin” diye yanıt verdi. Atilla’nın avukatı Fleming ile Zarrab arasında şu ilginç diyalog geçti:

Avukat: Orada (New York Federal Hapishanesi) sadece önünüze konulan yiyordunuz değil mi?

Zarrab: Hayır efendim. Biz kendi yemeğimizi pişirebiliyorduk.

ZENCANİ YORUMU

Avukat’ın İran’da idam cezasına çarptırılan ve bir dönem Zarrab’la ortak iş yaptığı iddia edilen İranlı işadamı Babek Zencani ile ilgili sorusuna ise Zarrab “Babek Zencani ile hiçbir zaman ortaklık yapmadım” yanıtını verdi. Avukatın “Ama hesabına gelen paralar var” hatırlatması üzerine ise Zarrab “Evet onunla ticaret yaptım. Ama ortağım hiçbir zaman olmadı. Orada (İran’da) farklı ortaklıklarım oldu ama bunlar arasında hiçbir zaman Zencani yoktu” yanıtını verdi.

GANA’DAN GELEN ALTINLAR

Avukat, Zarrab’a sorgunun bu bölümünde, Gana’dan Türkiye’ye getirilen altınları da sordu. Avukatın “Babek Zencani’nin size Gana’da 1 buçuk ton altın gönderdiği doğru mu?” sorusuna Zarrab “1 buçuk ton altın benim şirketime satılmak üzere Babek Zencani tarafından gönderilmiş olduğu doğrudur” itirafında bulundu.

İLGİNÇ İRAN YANITI: SEBEBİ YAŞAM TARZI

Zarrab “İran’a yasal sorunlar yaşayabileceğiniz için gitmekten korkmuşsunuz. Bu doğru mu?” şeklindeki soruya ise “Yasal bir problem yaşayacağımı hiç düşünmedim” yanıtını verdi. Avukatın “Ancak bu konuda endişeli olduğunuzu söylemişsiniz” karşılığına ise Reza Zarrab “Benim endişem oradaki hayat tarzı yüzündendi. İşimle ilgili değildi” şeklinde cevap verdi.