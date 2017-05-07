YÖK’ten Fenerbahçe Üniversitesi’nde inceleme

Yüksek Öğretim Kurulu'ndan (YÖK) bir ekip, Silivri'de önümüzdeki eğitim yılında 100 öğrenci ile öğretimine başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi'ne tahsis edilen binalarında inceleme yaptı.

TBMM Genel Kurulu´nda İstanbul’da Fenerbahçe Üniversitesi kurulmasına yönelik tasarının kabul edilmesinin ardından Fenerbahçe Üniversitesi’nin kuruluşuna ilişkin kanun, 24 Kasım 2016’da 29 bin 898 sayılı Resmi Gazete´de yayımlandı. Böylece tüzel kişilik kazanan Fenehbahçe Üniversitesi bünyesinde Spor, Sağlık Bilimleri, Mühendislik ve Mimarlık, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim Fakülteleri’nin yanı sıra Sosyal, Sağlık ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nden oluşacak Fenerbahçe Üniversitesi Vakfı tarafından dosya hazırlandı. YÖK´e sunulan dosyada, ilk 3 yıl içinde Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi ve kulübün ihtisas alanı olan Spor Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile spor sağlığı açısından son derece önemli olan Sağlık Bilimleri Yüksek Okulu, 5 yıl içinde de Hukuk Fakültesi ve Denizcilik Fakültesi´nin açılması planlandı. Üniversitenin 5 yıllık süre içerisinde; 6 bin öğrenciye eğitim ve öğretim vermesi hedeflendi.



Silivri Belediye Başkanı Özcan Işıklar’ın önerisi ile Fenerbahçe Üniversitesi’nin ilçede kurulması için Selimpaşa’da aralarında Sultan Abdülmecit´in başhekimliğine kadar gelme başarısını gösteren Rum asıllı Dr. Sarandi Arhiyeni’nin o dönem Selimpaşa’da öğretmen okulu, kız yurdu olarak 1857-63 yıllarında yaptırdığı tarihi geçmişi mimari güzelliği olan 3 bina ve Alipaşa Mahallesi´nde 80 bin metrekare alan da 30 yıllığına tahsis etti. Bu binalardaki restorasyon çalışmaları son aşamaya geldi.

YÖK’TEN İNCELEME

Önümüzdeki eğitim yılında 100 öğrenci ile eğitime başlayacak Fenerbahçe Üniversitesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen YÖK’ten Murat Güler başkanlığında 3 kişilik ekip, hafta sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü As Başkanı Şekip Mosturoğlu, kulüp yöneticileri Silivri’ye geldi. Silivri Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Solak’ın ev sahipliği yaptığı ziyarette Fenerbahçe Üniversitesi’nin eğitim vereceği binalarda inceleme yapan YÖK görevlilerinin rapor hazırlayacağı ifade edildi.