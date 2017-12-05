4B nedir? 4A, 4B, 4C ne anlama geliyor? 4C’lilerin statüsü ne olacak?

Bugün yapılan açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, taşeron açıklamasında 4C statüsünde çalışanların 4B kadrosuna alınacağını ifade etti. Peki 4B kimleri kapsıyor? 4A, 4B, 4C'nin anlamı ne?

“Kadro düzenlemesinden kimler nasıl faydalanacak?” “4c nedir? 4b nedir? 4a nedir?” soruları araştırılıyor işte kadrolar hakkında detaylar.

4A-4B-4C NEDİR?

Sigortalılık yönünden SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olanlar Sosyal Güvenlik Reformuyla birlikte 1 Ekim 2008 tarihinden itibaren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu çerçevesinde Sosyal Güvenlik Kurumu çatısı altında birleşmişler ve aradaki bu ayrım kaldırılmıştır. Ancak bu defada çalışanlar, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında (a), (b) ve (c) şeklinde kategorilere ayrılmışlardır.

4A Eski sistemde SSK'ya prim ödeyenler, yani herhangi bir iş yerinde sözleşmeli işçi olarak çalışanlardır. 4/a kavramı 5510 sayılı yeni yasa ile sgk kapsamında yani yeni yapıda SGK kapsamında olanlara 4 A'lı denmektedir.

* 4B Eski sistemde Bağkur'a prim ödeyenler, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar; 4(b) BAĞ-KUR sigortalısı sayılmaktadır

Kendi adına bağımsız olarak çalışan esnaf, sanatkar, tüccar, serbest meslek erbabı kişiler bundan sonra kendilerine “Bağ-Kur'luyum” demek yerine, “4B'liyim” diyecekler.

* 4C Eski sistemde Emekli Sandığı'na bağlı, devlet memurlarıdır. Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdi