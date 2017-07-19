Altay tankı için üç şirkete davet

Altay tankının seri üretimi için yapılacak ihaleye OTOKAR, FNSS ve BMC davet edildi.

Dünya gazetesinden Mehmet Kaya’nın haberine göre; Altay tankı seri üretimi için ihale süreci başladı. OTOKAR, FNSS ve BMC seri üretim ihalesine davet edildi. Tankın geliştirme projesini üstlenen OTOKAR ile anlaşma sağlanamamasının ardından ihale açılacağı duyurulmuştu. Defence News internet sitesinde Burak Bekdil'in haberine göre İhaleye ilgi duyan şirketler niyetlerini açıklamıştı ancak SSM, seri üretim ihalesine üç şirket davet etti.

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Davet alan şirketler teklif çağrısını doğruladı. İhalenin en kritik yönü, alt yüklenici ilişkileri ve tankın üretim miktarı olacak.

OTOKAR, FNSS ve BMC halen TSK için çeşitli zırhlı araçlar üretiyor ve bu konuda yeteneklerini ispatlamış durumda. OTOKAR, çeşitli zırhlı araçlar yanında, ALTAY tankının geliştiricisi şirket. FNSS ise yine paletli ve tekerlekli çok sayıda zırhlı araç üretiyor ve Endonezya için KAPLAN hafif muharebe tankını geliştirdi. BMC ise KİRPİ patlamaya dayanıklı zırhlı personel taşıyıcı araçlarının üreticisi ve üretim deneyimiyle biliniyor.

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BİRDEN FAZLA ÜRETİCİ SEÇMENİN ÖNÜNDE ENGEL YOK

İhalenin üç şirkete yönelik açıklanması yakın zamanda MPT-76 Milli Piyade Tüfeği üretiminde üç ayrı şirketin görevlendirilmesini akla getirdi. SSM'den ALTAY tankı için de bu yönde bir yol izlenebileceği mesajları gelmişti. Üretim süreci içinde yıllara göre verilecek siparişe bağlı olarak bu yol da tercih edilebilecek.

2020 YILINDA 15 TANK ÜRETİLECEK

ALTAY tankının üretim planına yönelik resmi veri, SSM stratejik planında yer alıyor. Buna göre sözleşmenin 2017'de imzalanması, 2019 sonuna kadar üretim hattının tamamlanması ve ilk tankın çıkması, 2020 yılında 15, 2021'de de 20 adet tankın üretilmesi takvimi plana konuldu. Resmi olarak açıklanmasa da Türkiye'nin 250 ALTAY sipariş edeceği bilgileri kamuoyuna yansımıştı.

Seri üretim sürecinde en önemli unsurlardan olan ve maliyetin büyük kısmını oluşturan alt yüklenicilere yönelik olarak, SSM'nin bu ihale için oluşturduğu teknik komite de bir yeteneğe göre seçim süreci işletmişti.

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MOTOR İÇİN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Öteyandan, ALTAY tankının seri üretimine yönelik motor seçimine dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Daha önce TÜMOSAN'ın yabancı ortakla bir motor ve aktarım organları geliştirmesine yönelik proje başarısızlıkla sonuçlanmıştı. ALTAY tankı MTU firması üretimi motorlarla geliştirildi ve prototiplerde de bu şirketin motorları kullanıldı.