Anlaşma sağlanamadı! Metalde grev sesleri

Ekonominin lokomotifi metal sektöründe grev gündeme geldi. Gelen son dakika bilgisine göre DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası ile Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Sendika'dan yapılan açıklamada "Metal işçileri, MESS´in bu teklifine gereken cevabı 4 Aralık Pazartesi sabahtan itibaren üretimden gelen güçlerini kullanarak vereceklerdir" uyarısı yapıldı.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Sendikamız ile MESS arasında süren grup toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı ve toplam 63 madde için uyuşmazlık tutuldu. Uyuşmazlık konusu maddelerin önemli bir kısmı parasal maddelerden oluşuyor” denildi.

Açıklamada süreçle ilgili şu bilgiler verildi:

“BU TEKLİF ALAY ETMEKTİR”

“Ücret başta olmak üzere, sosyal haklar ve parasal sonuç doğuran fazla mesai, gece zammı gibi maddelerde anlaşma sağlanmadı. Metal işçileri, ağır çalışma koşullarına karşın, yaralanma ve hatta ölümleri göze alarak ağır koşularda çalışıyorlar. Bu çalışma karşılığı aldıkları ücret ise ortalamada ikramiye dahil net 2.145 lira´dir. Bu ücrelirae yaşamanın oldukça zor olduğu ortadadır. Sendikamızın ücret zammı talebi iblağ, kıdem zammı ve maktu ücret zam şeklinde 3 aşamadan oluşuyor. Buna göre ilk 6 aylık dönem için ücret zammı teklifimizin karşılığı ortalama ücret bazında yüzde 30.47´dir. Bu tutar da ilk 6 aylık dönem için net 695 liraya karşılık geliyor. MESS, 1 Aralık günü yapılan toplantıda ücret zammı olarak tüm 6´şar aylık dönemler için enflasyon oranında ücret zammı teklif etti. Bu teklif ilk 6 aylık dönem için yüzde 3.20 zam anlamına geliyor. MESS, bu oranın işyeri ücret ortalamalarına göre maktu olarak verilmesini teklif etti. Bu teklif işyerlerine göre net ikramiye dahil 59 lira ile 101 lira arasında değişen oranlarda zam demektir. Bu sefalet zammının kabul edilmesi hiçbir biçimde mümkün değildir. Bu teklif metal işçileriyle alay etmek demektir; ciddiye alınacak bir teklif değildir.”

“KABUL ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL”

“MESS´in tekliflerinin kabul edilmesi mümkün değildir” denilen açıklamada “MESS´in dayatmalarına karşı koyacağımızı, boyun eğmeyeceğimizi görecekler. Metal işçileri, MESS´in bu teklifine gereken cevabı 4 Aralık Pazartesi sabahtan itibaren üretimden gelen güçlerini kullanarak vereceklerdir. Sendikamız, gelinen noktayı değerlendirmek üzere 8 Aralık 2017 Cuma günü Merkez Toplu Sözleşme Komisyonunu toplayacaktır. Önümüzdeki döneme ilişkin mücadele kararları ve yol haritası bu toplantıda belirlenecektir” denildi. DHA