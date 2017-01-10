Banvit Brezilyalılara satıldı

Banvit Brezilyalı BRF'ye 915 milyon TL'ye satıldı. Satış için dün sözleşme imzalandığı KAP'a bildirildi.

Banvit Bandırma Sanayii toplam ödenmiş sermayesinin yaklaşık yüzde 79.48’ini oluşturan hisseleri Brezilya merkezli tavuk üreticisi BRF S.A.’nın bağlı ortaklığı BRF GmbH’ya 915.06 milyon TL’ye satışı için dün hisse satış sözleşmesi imzalandığını açıkladı.

Şirket’ten KAP’a yapılan açıklamada, sözleşmenin imzalanmasını takiben BRF ile Katar merkezli Qatar Investment Authority iştiraki olan Qatar Holding LLC arasında, yüzde 60’ı BRF, yüzde 40 ise Qatar Holding’de bulunmak kaydıyla yeni bir ortaklık oluşturulacağı, yeni ortaklığın kurulması ile birlikte sözleşme tahtında alıcının tüm haklarını devralacağı, işlemin kapanışı ile birlikte yeni ortaklığın, şirketin paylarının yüzde 79.48’inin sahibi olacağı belirtildi.

Açıklamada sözleşmede toplam satın alma bedelinin hisse başına 11.51 TL olmak üzere toplam 915.06 milyon TL olarak belirlendiği ancak hisse devrinin yapılacağı tarih itibariyle düzenlenecek ara bilanço ve gelir tablosu çerçevesinde belirlenecek olan net borçluluk durumu, işletme sermayesi, FAVÖK ve ilgili tarihteki ABD Doları/Türk Lirası döviz kuruna dayalı olarak gerçekleştirilecek fiyat uyarlamalarına tabi olarak azalabilecek veya artabileceği belirtildi. Açıklamada ayrıca sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesini müteakip hisse devir işlemi tamamlandıktan sonra yeni ortaklık bakımından “pay alım teklifi” yükümlülüğü ortaya çıkacağı da belirtildi.

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