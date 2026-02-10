Yunanistan Başbakanı Miçotakis’in, ABD Senatosu’nda Türkiye aleyhine konuşması üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Mayıs 2022’de, “Artık benim için Miçotakis diye birisi yok. Kendisiyle böyle bir görüşmeyi yapmayı kabul etmiyorum. Çünkü, biz sözünde duracak şahsiyetli onurlu siyasetçilerle yola gideriz. Bundan sonrasını Miçotakis kendisi düşünsün” demişti.

“Görüşmeyeceğim” dediği Miçotakis, 11 Şubat 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Türkiye’ye gelecek. 8 Temmuz 2019’da iktidara gelen Miçotakis ve hükümeti, iktidarının birinci yılında Türkiye’ye ait iki ada ve bir kayalığı işgal etti. Bunu yaparken Yunan askerleri hiçbir engelle karşılaşmadan Girit Adası’nın kuzeybatısında bulunan Küçük Çuha Adası ile Muğla İl sınırları içinde bulunan Limoniye Adası ile Plati Kayalığı’nı işgal etti.

SÖZCÜ GÜNDEME GETİRDİ

Yunanistan’ın 19’ncu adamızı işgal ettiğini SÖZCÜ 10 Aralık 2020’de, 20’nci adamızın işgalini 27 Şubat 2021’de, Bülent Ecevit’in kurtardığı Plati kayalığının ise Yunanistan tarafından 30 Mart 2020’de yeniden işgal edildiğini duyurmuştu. İki adamız ile bir kayalığın Micotakis’in Başbakanlığı döneminde işgal edildiğini hatırlatalım.

Küçük Çuha Adası, Ege Denizi’nden Akdeniz’e geçişi sağlayan, hem askeri hem de ticari gemilerin kullandığı Kitira Geçidi’ni kontrol eden, stratejik öneme sahip bir ada. Dünyadaki Deniz Ticaret Filolarına ait gemilerin sürekli olarak kullandığı ve Yunanistan’a ait Çuha Adası ile Türkiye’ye ait Küçük Çuha Adası arasında bulunan Kitira Geçidi, Cebelitarık Boğazı ile aynı stratejik öneme sahip.

HEM ADAYI, HEM KONTROLÜ KAYBETTİK

Küçük Çuha Adası işgal edilmeden önce, 17 deniz mili genişliğindeki Kitira Geçidinin yarısı olan 8,5 deniz mili, Türk Karasularıydı. İki ada arasındaki deniz alanı Akdeniz’e ait olduğu için karasuları 12 deniz milidir. Geçit 12+12=24 milden küçük olduğu için (17 mil) orta hat kuralı uygulanıyor. Küçük Çuha Adası Yunanistan tarafından işgal edildikten sonra, 17 millik Kitira Geçidi’nin tamamı Yunan karasuları oldu. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Kurmay Albay Ümit Yalım, “Türkiye hem adayı, hem karasularını ve geçidin kontrol hakkını kaybetti” diyor

Türkiye’nin, işgallere tepki vermemesini fırsat bilen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 2 Haziran 2022’de Muğla Keçi Adası’na, 6 Haziran 2023’te de Gavdos Adası’na geldi ve işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik gösterisi yaptı, Türkiye’ye meydan okudu.

Miçotakis, 8 Ekim 2023’te, Yunanistan’ın daha önce işgal ettiği İzmir Koyun Adası, Aydın Hurşit Adası, Aydın Eşek Adası, Küçük Çuha Adası ve Gavdos Adası’nda belediye başkanlığı seçimlerinin yapılmasını sağladı.

KARASULARINI FİİLEN 12 MİLE ÇIKARDI

Adalarla ilgili kapsamlı araştırmalarıyla da bilinen, bu konuyu adalarımızın işgalini her fırsatta gündeme getiren Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli kurmay Albay Ümit Yalım, Genel Başkanlığını Yusuf Halaçoğlu’nun yaptığı Kutlu Parti’nin de Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor.

Adalarımızın işgalini belgelere dayalı olarak açıklayan Ümit Yalım, Yunanistan’ın, işgal ettiği Türk Adaları’nın karasularını kendi karasularına katıp Ege’deki Yunan karasularını fiilen 12 mile çıkardığını belirtti. Yalım, “Bununla yetinmeyen Yunanistan, Ege Denizi’nin iki bölgesindeki karasularını 12 milin de üzerine çıkardı. Mevcut durum itibarıyla Batnoz Adası bölgesindeki Yunan karasuları 24 mil, İleriye Adası bölgesindeki Yunan karasuları 15 mile çıktı” dedi.

EGEMENLİK GÖSTERİSİ

Yunan Savunma Bakanı Yardımcısı Davakis, 22 Aralık 2025’te Aydın Eşek Adası’na geldiğini, limanda demirleyen NİKİFOROS Savaş Gemisi ve mürettebatı ile birlikte fotoğraf çektirdiğini belirten Yalım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Söz konusu fotoğraf, Ege’de Yunan karasularının fiilen 12 mile çıktığını gösteren somut bir belgedir. Davakis, 23 Aralık 2025’te de Aydın Bulamaç Adası’na gelerek işgalci Yunan askerleri ile birlikte egemenlik gösterisi yaptı.”

ADALARIMIZDA YUNAN PİYADE TÜMENİ VAR

Başbakan Miçotakis ve hükümeti 20 Ağustos 2025’te Aydın Nergizçik Adası’na da asker yerleştirdi. Böylece işgal edilen adalarımızdaki Yunan askerlerinin sayısı 7 bine çıktı.

Adalarımızdaki askeri üslerde 9 Yunan Tabur Görev Kuvveti bulunuyor. Alay kuruluşunda 3 tabur olduğu için, 9 tabur 3 alay, 3 alay da 1 tümene eşit olup halihazırda işgal edilen adalarımızda 7 bin kişilik Yunan Piyade Tümeni var.

Emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Adalarımızı işgal eden, adalarımızdaki işgalci Yunan askerlerinin sayısını sürekli olarak artıran, Ege’deki Yunan karasularını fiilen 12 mile çıkaran Miçotakis, hangi yüzle Türkiye’ye gelecek?” dedi.

“İŞGALCİ OLAN, TÜRKİYE DÜŞMANIDIR”

Dünyanın her yerinde, bir ülkenin topraklarını işgal eden devlet ve devletin temsilcilerinin “düşman statüsünde” olduğunu kaydeden Yalım, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İktidarının birinci yılında, iki Türk adası ve bir Türk kayalığını işgal eden Miçotakis ve hükümeti Türkiye’nin düşmanıdır. Adalarımızı işgal eden Türk düşmanı Miçotakis’i Türkiye’ye davet edilmesi ne anlama geliyor?”

Yunanistan’ın adalarımızın işgalini gündeme getiren emekli Albay Ümit Yalım’ın, orduevine, sosyal tesislerine girişinin de Milli Savunma Bakanlığı tarafından yasaklandığını da ekleyelim.