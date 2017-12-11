Bitcoin artık Wall Street’te! Borsaya girdiği gibi yüzde 17 arttı!

Bitcoin bir dönüm noktası gerçekleşti, artık Wall Street'te. Bitcoin ile ilk vadeli işlem gerçekleşti. Chicago merkezli CBOE, Bitcoin ile işlem yapan ilk borsa oldu ve kısa sürede yüzde 17 arttı.

Kripto para birimi Bitcoin’le vadeli işlem yapan ilk borsa, Chicago Board Options Exchange (CBOE) oldu. Böylece ABD'nin en büyük opsiyon borsası ünvanına sahip CBOE, Bitcoin’in meşrulaşması yönünde önemli bir adım atarken yatırımcılar da Bitcoin’in değerinin artması ya da düşmesi ihtimallerine para koymaya başladı. Bitcoin, dün gece ilk kez ABD’de başlayan vadeli işlemlerde yüzde 17 oranında bir sıçrama yaptı ve karşıtlarının balon ve çöküş riski uyarılarına rağmen, taraftarlarının yaygın kullanılan bir kripto para haline geleceği umutlarını destekledi. Vadeli işlemlerin başlamasını neredeyse 1 aydır bekleyen yatırımcılar oldukça yoğun ilgi göstermiş olacak ki aynı saatlerde CBOE'nin internet sitesi çöktü ve bir süre işlem yapılamadı.

18 ARALIK’TA CME’DE

CBOE’nin ardından dünyanın en büyük ve en eski türevler borsası Chicago Mercantile Exchange (CME) Group da 18 Aralık’ta Bitcoin’le vadeli işlemlere geçecek. Wall Street’e giriş yapan Bitcoin’in değeri, ilk etapta yüzde 17 artış gösterip 18 bin 700 dolara kadar çıktı. Önümüzdeki hafta CME Group ile beraber vadeli işlemlerin bitcoin üzerindeki etkisini çok daha net görebileceğiz sanırım çünkü CME Group, CBOE'ye oranla yaklaşık 30 kat daha büyük bir hacme sahip.

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CBOE sitesinin Bitcoin’e yoğun ilgi sebebiyle bir süre çökmesine karşın Chicago merkezli Grace Hall Trading LLC yönetici ortağı Joe Van Hecke “İşlem yapmak oldukça basitti. Zamanın ilerlemesiyle sağlam bir piyasa göreceğimizi düşünüyorum” dedi. Öncesinde Bitcoin işlemleri, kişisel yatırımcılar tarafından üzerinde herhangi bir düzenleme olmayan piyasalarda gerçekleştiriliyordu.