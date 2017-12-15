Bitcoin’le kestane satışı

Ekonominin popüler konularında liste başı olan dijital para birimi bitcoin ile satışlar hız kazandı. Bazı inşaat şirketleri konut satışı yaparken girişimciler tekneden taze kestaneye kadar birçok üründe bitcoin ile ödeme almaya başladı.

Tüm yatırım araçlarını geride bırakarak devasa bir yükselişle dikkatleri üzerine çeken dijital para birimi bitcoin esnafın iştahını kabarttı. İkinci el tekneden motosiklete kadar alınabilecek ürünlerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Ancak bu satışlar arasında dikkat çekenlerden biri kestane oldu.

Manisa ilinin Demirci ilçesine bağlı Mahmutlar köyünden aşılı kestane almak isterseniz, ödemeyi bitcoin ile yapabiliyorsunuz. İletişime geçtiğimiz satıcı elindeki kestanelerin tükendiğini ancak satış için yardımcı olabileceğini belirtti. Kestane dışında ilginç ürünlerden biri de traktör. Aksaray'da satışa çıkarılan 67 bin TL değerindeki tarım makinesi de pazarlığa açık ve bitcoin ile de satın alınabilir.

VİLLA ALABİLİRSİNİZ

Özellikle konut satışında öne çıkan bitcoin ile ikinci el ve sıfır birçok ürünü satın alabilirken konut satışında belirlenen emsal ödemenin nasıl yapıldığını sorduğumuz emlakçı Reşat Yılmaz, “Henüz bitcoin ile satış yapmadım. Ancak müşterilerden gelen talep git gide artıyor. Bitcoin ile ödeme değil de daha çok devir ile işlem yapılıyor. Noter ve tapu dairesindeki işlemler ise para ile ödeme yapılmasıyla farksız yürüyor. Sadece hızlı değişen fiyatlara dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

İzmir'in Urla ilçesinde 2 bin 500 metrekare kendisine ait alan içerisinde 500 metrekare kapalı alanı olan müstakil villa da satışta. Satıcı 2 milyon 200 bin TL istediği villa için satış esnasında o günü bitcoin değeri üzerinden hesaplama yapılacağını ifade etti.