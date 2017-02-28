Cüneyd Zapsu nükleer santral yönetiminde

Türkiye ilk nükleer santrali olacak Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi’nin yönetimine Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde danışmanı olan Cüneyd Zapsu giriyor.

Hürriyet Gazetesi’nden Neşe Karanfil’in haberine göre Nükleer AŞ'nin 31 Mart 2017 tarihinde genel kurulu toplanacak. Ticaret Sicili Gazetesi'nde genel kurula ilişkin duyuru yer aldı. Genel kurulun gündeminde yeni yönetim kurulu üyelerinin atanması ve CEO'ya ilişkin değişiklikler yer alacak. Yapılacak değişiklikle dışardan bir kişi CEO olarak atanabilecek. Kulislerde, Rusya'dan Akkuyu'ya yeni bir CEO atanacağı dile getiriliyor.

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ZAPSU'NUN İKİNCİ DÖNEMİ

Akkuyu Nükleer AŞ'de yönetim kurulu 17 Şubat'ta aldığı kararla yönetim kurulu üyeliklerinde değişikliğe gitti. Üye Karina Tsurkan yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Yönetim Kurulu fiziki olarak toplanmadan oy kullanarak yerine Hasan Cüneyd Zapsu'yu getirdi. Zapsu'nun üyeliği de 31 Mart'ta toplanacak olan genel kurul onayına sunulacak. Zapsu, daha önce 2013-2014 yılları arasında bir yıl boyunca Akkuyu'da yönetim kurulu üyeliği yaptı. Bu dönemde şirketin sermayesi önce 1.4 milyar liradan 2.8 milyar liraya, ardından da 4.4 milyar liraya çıkarıldı. Şirketin ünvanı da Akkuyu NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nden Akkuyu Nükleer Anonim Şirketi'ne dönüştü.

AKKUYU ÇED RAPORUNA BİLİRKİŞİDEN ONAY ÇIKTI

MERSİN'in Gülnar İlçesi'ne kurulacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali için çıkan olumlu Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna yapılan itiraz sonrası görevlendirilen yeni keşif heyetinin hazırladığı 205 sayfalık rapor tamamlandı. Bilirkişi, ÇED raporunun kurallara uygun olduğunu belirtti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu kararının iptali için birçok sivil toplum örgütü Danıştay'a dava açtı. Santralin yerinin yanlış seçildiği, çevre sağlığı yönünden etkileri, yeterince risk alanızı yapılmadığı iddia edildi. Görevlendirilen bilirkişi heyeti değerlendirme yaptı, 1 Aralık 2014'te verilen ÇED olumlu kararının iptalini gerektirecek bir husus olmadığı kanaatine varıldı.