Dolar ne kadar oldu?

Fed'in faiz kararı ve Merkez Bankası'nın fonlama maliyetlerini yukarı çekmesiyle Türk Lirası dolar karşısında değer kazancını koruyor. Dolar/TL sabah saatlerinde 3.63 seviyesinin altında işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) geçen hafta gelişmekte olan ülke piyasalarına pozitif yansıyan faiz kararı ardından Merkez Bankası’nın (TCMB) fonlama maliyetini beş yılın yeni zirvesine taşımasıyla dolar/TL’deki yukarı baskı oldukça zayıf seyretmeye devam ediyor.

Bankacılar bugün iç piyasalarda Hazine ihalesi haricinde takip edilecek bir gelişme olmadığını, küresel piyasaların, jeopolitik gelişmelerin ve AB ile gerilen ilişkilerin izlenmeye devam edileceğini söylediler.

Hazine bugün 13 ay vadeli kuponsuz devlet tahvilini yeniden ihraç edecek. Hazine’nin bu ihraç ile Mart ayı borçlanma programını da tamamlamış olacak ancak ihalenin kısa vadeli olması nedeniyle piyasa etkisi yaratması beklenmiyor.

Merkez Bankası’nın (TCMB) para politikasında ana fonlama enstrümanı olarak kullanılmaya başlanan geç likidite penceresi faizini geçen hafta Perşembe günü 75 baz puan artırması sonrası Cuma gününden itibaren attığı likidite adımlarıyla bu artışı fonlama maliyetine yaklaşık 50 baz puan yükseliş olarak yansıttı.

AĞIRLIKLI FONLAMA MALİYETİ YÜZDE 11.30

Bu adımla TCMB’nin TL’deki değer kaybı ve negatif ayrışma trendini tersine çeviren likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün de beş yılın yeni zirvesi olan yüzde 11.30 seviyesinde bulunuyor.

Bu artış bir önceki haftaya göre 50 baz puan bir sıkılaştırma anlamına gelirken, Ocak ayına göre bakıldığında sıkılaştırma 300 baz puana ulaşmış oldu. TCMB’nin Ocak ayı ortasında fonlama maliyeti yüzde 8.30 civarındaydı.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu haftaki faiz kararı öncesi 3.73’lü seviyelerde işlem gören dolar/TL Fed’in gelişmekte olan ülke para birimlerinde pozitif algılanan kararı sonrası düşüşe geçmiş, TCMB’nin adımları da kurdaki iyimserliği pekiştirdi.

Dün günü 3.63’ün hemen altında tamamlayan dolar/TL bugün ise güne saat 0850’de 3.6150/3.6218 seviyesinden başladı. Bankacılar Fed’in yeterince kuvvetli olmayan açıklamaları sonrası gelişmekte olan para birimlerine yönelik iyimserlik yaşandığını bu kapsamda Fed yetkililerinin hafta boyunca devam edecek açıklamalarının takip edileceğini belirttiler.

Aynı saatte sepet bazında TL 3.7531/3.7605, euro/TL 3.8910/3.8987 seviyesinden işlem gördü.

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında 10 yıllık gösterge olan 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.97 valörde son işlem yüzde 10.92 oldu. Öte yandan 11 Temmuz 2018 itfalı iki yıllık gösterge tahvilde ise dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.63 oldu.