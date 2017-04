Dolar ne kadar oldu?

ABD'nin Suriye'de hava üssünü vurmasının ardından Dolar/TL 3,73 seviyesinin üzerine çıktı. Dolar/TL daha sonra 3.72'ye indi.

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye saatiyle 04:40’ta Akdeniz’in doğusundaki ABD savaş gemilerinden Suriye’ye 59 Tomahawk füzesi fırlatıldığını duyurmasının ardından kurun da ateşi yükseldi.

Kapalıçarşı’da rekor kıran gram altın 151 TL’den, çeyrek altın 249 TL’den, yarım altın 498 TL’den, tam altın ise 992 TL’den alıcısını bulacak.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Amerikan petrolü ise ABD’nin Suriye’yi vurmasının ardından varil fiyatı yüzde 2 artarak 52 dolara yükseldi. Amerikan petrolünün varil fiyatı geçen haftadan bu yana da yüzde 10 yükseldi.

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, ABD’nin Suriye’nin üssünü vurmasından sonra piyasaların durumunu değerlendirdi. Erkan’ın yorumu şöyle:

TÜRK LİRASI EN DUYARLI PARA BİRİMİ

4 Nisan'da İdlib'de düzenlenen kimyasal saldırı sonrasında ABD, Suriye'de saldırıdan sorumlu tutulan hava üslerine hava saldırısı düzenledi. ABD ıçaklarının Suriye hava üslerini vurmasıyla beraber, jeopolitik risk unsurlarının hem gece saatlerinde, hem de sabahın ilk saatlerinde piyasa koşulları üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Direkt olarak Türkiye'nin içinde olduğu bölgedeki stratejik unsurlar, TRY'yi bu olaya karşı en duyarlı para birimi yapmaktadır. Bu kapsamda dün geceden bugüne olan fiyat hareketlerinde TRY, USD'ye karşı yüzde 0,7 değer kaybetmiş ve emsal piyasalar içerisinde en olumsuz performansı gösteren para birimi olmuştur. TL'den sonraki en çok değer yitiren Meksika pesosunun yüzde 0,3 ekside olmasından dolayı, TRY'de nerdeyse iki kat negatif ayrışma olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

PETROLDEKİ ARTIŞ HIZ KAZANDI

ABD'nin saldırısının etkisiyle risk iştahı geriledi ve güvenli varlıklara talep arttı. Bir yandan TRY 3,7476 seviyesini görürken, diğer yandan altında 1269 USD, Brent petrolde ise 56,06 USD seviyeleri görüldü. Petroldeki yükseliş iyice hız kazandı, bir yandan da bu unsur bizim piyasamız açısından kötü. Dün gün içinde direnç olarak test edilen 3,7270'in kırılmasıyla beraber momentum kazanan yukarı yönlü hareket 3,7390'ın kırılmasıyla beraber 3,79 seviyesini hedefleyebilir.

RUBLE DE ZARAR GÖREBİLİR

Pentagon'un açıklamaları saldırının bir seferlik olduğuna yönelik. Yani 4 Nisan'daki kimyasal saldırı nedeniyle Bessar Esad yönetimine bir uyarı niteliği taşıyor, rejimi devirmeye yönelik saldırılar değil. Vladimir Putin'in açıklamaları Rusya'nın pek bu saldırıdan memnun olmadığını ortaya koyar nitelikte. İran da aynı şekilde saldırıyı kınadı. İngiltere ise ABD'ye tam destek verdiğini açıkladı. Suriye tam bir satranç tahtasına döndü yani. Türkiye'nin güneyindeki jeopolitik sorunlar iyice içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Bu durumdan en çok zarar görebilecek para birimleri arasında TRY ve Rus rublesi öne çıkıyor. TRY'de reaksiyon zaten belirgin, RUB'da ise bir tepki yok. Muhtemelen saldırının devamının gelmeyeceği düşünüldüğünden olsa gerek, tabii Brent petrol fiyatının 56 USD üzerine çıkması da TRY için olumsuz, Rus rublesi için olumlu. Ancak Suriye üzerindeki stratejiler Rusya ve ABD ilişkilerini bozar veya taraflardan buna yönelik negatif açıklamalar gelirse Rus rublesi da olumsuz etkilenir.

GÖZLER TRUMP’TA

Piyasalar zaten ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in son derece gergin geçmesi beklenen görüşmesi nedeniyle tam olarak diken üstündeydi. Belli bir konu yok, daha çok ilişki geliştirmeye yönelik gayriresmi bir zirve bu. Ancak taraflar bu kadar üst düzeyde biraraya gelmişken, dış ticaret, kur manüpülasyonu, Kuzey Kore, Tek Çin gibi derin konuları konuşmadan geçmeyeceklerdi. Bu konularda bir çözümden çok, tarafların birbirine mesaj vermesi söz konusu olacaktır. En başta Asya para birimleri yuan, yen, Kore wonu ve Tayvan doları açısından dikkatle izlenecek gelebilecek açıklamalar, ve tabii küresel risk iştahını da derinden etkileyecek.

Bugün ABD'de Mart ayı tarım dışı istihdam verisi açıklanıyor ve beklenti 180K'lık bir istihdam artışı olacağı yönünde. Özellikle ücretler kalemi çok önemli, saatlik ücretlerin de Mart ayında yüzde 0,2 artması bekleniyor. Beklentiden yüksek bir veri net şekilde USD pozitif olarak fiyatlanır ve TRY üzerinde de ek baskı görmemiz söz konusu olabilir. Son dönemde opsiyon piyasasında TRY lehine biraz denge bulunmuştu, ancak muhtemeln TRY short eğilim yine artacaktır. Referandum belirsizlikleri de önümüzdeki günler için TRY adına kırılganlık unsuru olabilecektir.