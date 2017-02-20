En başarısız tek parti AKP

Artan işsizlik, ekonomik durgunlukla birlikte icraatları daha çok sorgulanmaya başlayan AKP’nin, tek parti iktidarları arasında en başarısız hükümet olduğu bir kez daha görüldü

Artan işsizlik, ekonomik durgunlukla birlikte icraatları daha çok sorgulanmaya başlayan AKP’nin, tek parti iktidarları arasında en başarısız hükümet olduğu bir kez daha görüldü

Ekonomide yaşanan durgunluğa paralel, işsizlik yüzde 12.1'e tırmanırken, 2002'den bu yana tek başına iktidar olan AKP'nin uyguladığı politikalar da sorgulanmaya başladı.

Yapılan araştırmalar, AKP'nin tek parti iktidarları arasında en başarısız hükümet olduğunu gösterdi.

TBMM tarafından yapılan bir araştırmaya göre, cumhuriyet tarihinin en başarısız hükümetlerinden biri AKP çıktı. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı “Ülkemizde Tek Parti ve Koalisyon Hükümetleri Dönemlerinde Büyüme ve İşsizlik Oranları” başlıklı rapor hazırladı. Raporda, tek parti iktidarları dönemi ile koalisyon hükümetleri döneminde ekonomik büyüme ve işsizlik oranları kıyaslandı.

Rapora göre AKP'nin tek başına iktidarındaki işsizlik oranı, diğer tüm hükümet dönemlerini katladı. AKP dönemindeki büyüme hızı da, diğer tüm tek parti hükümetlerinden geride kalırken, birçok koalisyon hükümetinin büyüme hızından da düşük çıktı. Ayrıca, AKP dönemindeki büyüme, ekonominin dinamiklerinin tamamen altüst olduğu askeri dönemlerle neredeyse eşit çıktı.

CUMHURİYETİN İLK YILLARI BAŞARILI

Raporun en çarpıcı bölümü ise, ülkenin Kurtuluş Savaşı'ndan çıktığı cumhuriyetin ilk dönemine ilişkin bölüm oldu. CHP'nin tek başına iktidar olduğu bu 1923-1950 döneminde büyüme oranı yüzde 4.67 olurken, işsizlik oranı da yüzde 3.4 oldu.

1950- 1960 yılları arasında yaşanan Demokrat Parti iktidarı döneminde ortalama büyüme yüzde 7.9 olurken, işsizlik oranı ise yüzde 2.6 seviyesinde kaldı. Yine aynı şekilde

1965-1971 yılları arasında yaşanan AP döneminde ise büyüme yüzde 5.8, işsizlik oranı yüzde 5.2 düzeyindeydi. En tartışmalı tek parti dönemi olan 1983-1991 yılları arasında ise ekonomik büyüme yüzde 5, işsizlik ise yüzde 8.1 seviyesinde seyretti. Ekonomi politikaları ile övünen AKP'nin 15 yıllık iktidarında ise büyüme oranı yüzde 4.58, işsizlik de yüzde 10.1 oldu. Ancak, AKP'nin kendi dönemini 2001'de yaşanan ekonomik krizle kıyaslaması politikalarının uzunca bir dönem başarılı olduğu şeklinde yorumlanmasına neden oldu.

KOALİSYONLAR BİLE DAHA BAŞARILI

1991-1996 yılları arasında iktidara gelen DYP-SHP koalisyonunda ekonomik büyüme yüzde 3.94, işsizlik oranı ise yüzde 8.4 düzeyindeydi.

1996'da kurulan ANAP-DYP koalisyonu döneminde büyüme oranı yüzde 7, işsizlik oranı yüzde 6.6 seviyesindeydi. Hemen arkasından 1996-1997'de iktidara gelen Refah-Yol koalisyonunda ise büyüme yüzde 7.25, işsizlik ise yüzde 6.7 düzeyinde kalmıştı.

1997-1999 yılları arasında kurulan ANAP-DSP-DTP koalisyonunda bile büyüme yüzde 7.50 olurken, işsizlik yüzde 6.9 seviyesinde kalmıştı.