ETS’den kapanan otele rezervasyon

ETS Tur’dan erken rezervasyon yaptıran tatilciler mağdur oldu. Kapanan oteller için rezervasyon alan şirket, sorunun çözümü konusunda da müşterilerin tercihini göz önünde bulundurmadan işlem yapıyor

ETS Tur’dan erken rezervasyon yaptıran tatilciler mağdur oldu. Kapanan oteller için rezervasyon alan şirket, sorunun çözümü konusunda da müşterilerin tercihini göz önünde bulundurmadan işlem yapıyor

Turizmde yaşanan zor günlere bir de satış beceriksizliği eklendi. Rusya uçağının düşürülmesinden sonra başta Antalya olmak üzere özellikle turizm bölgelerindeki birçok otel kapandı. Ancak bazı seyahat acenteleri listelerini güncellemedi. Hal böyle olunca vatandaş kapanmış otele rezervasyon yaptırdı. Parasını ödeyenler kapalı olduğunu gördüğü otelin kapısında kaldı.

Geçen yıl mavi turda yolcularını açık denizde mağdur eden ETS Tur, internet sitesinden satışını yaptığı otellerin kapalı olduğunun farkında değil. Akdeniz'de 2016 yılında mali darlığa giren ve kapanan bazı otellerin halen rezervasyon aldığı gözleniyor.

BALAYI İPTAL EDİLDİ

Geçen eylül ayında şirketin internet sitesinden yaptığı erken rezervasyonda mağdur olan Nazım Hakkı, “Şubat ayında www.etstur.com.tr web adresinden erken rezervasyon ile aldığım otel ekim ayının başında kapanma kararı almış. Ödemesini 8 ay önce yaptığım tatil için ETS bana saçma sapan bir otel teklif etti” diye konuştu.

Müşterilere imzalatılan sözleşmede ETS'nin turu bir gün önce iptal edebileceği, ancak tüketicinin tazminat hakkı olmadığı yer alıyor. Hal böyle olunca geçtiğimiz kasım ayında balayına gidecek olan Faruk Durgun da mağdur oldu. Durgun, düğünden sonra gideceği balayı programına yeterli katılım olmadığı için iptal ettiğini belirtti.

Acentenin tüm turları iptal etmesini kolaylaştıran madde ise internet sitesinde şu şekilde yer alıyor: “Gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi kalkış saatinden 24 saat öncesinde iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.”

Fiyat vermeyi sürdürdü

Antalya'nın simge otellerinden biri olan Özkaynak Falez Otel 18 Aralık'ta kapandı. Otelin müdürü kapanmanın ardından görevinden ayrıldığını kaydetti.

Şirket yetkilileri ise otelin tüm kış boyunca kapalı olacağını açıkladı. Ancak ETS Tur, bu otel için internet sayfasında önceki gün itibarıyla fiyat vermeye devam etti. Ancak dün aynı siteye girildiğinde ETS'nin fiyatlandırmayı kaldırdığı görüldü.