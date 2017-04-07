Ford’dan çocuklara özel yatak

Ford, 'çocuğum arabayla gezmeden uyumuyor' diyenler için, özel bir bebek yatağı üretti.

Yatak, hem çocukların uyumasını kolaylaştırıyor hem de yorulan anne-babalara bir nefes aldırıyor. ‘Max- Motor Dreams’ adı verilen bebek yatağı, otomobilin gidişi sırasındaki sesleri çıkarıyor, benzer hareketler yapıyor

SADECE ARABADA UYUYORSA…

Ayrıca, gece görülebilecek yoldaki ışıklar da yatağın içine simülasyonla konulmuş durumda. Ford'dan yapılan açıklamada, anne-babalardan gelen „Çocuğum huzursuzlanınca, ancak arabaya bindirince uyuyor“ yolundaki yakınmalardan sonra böyle bir fikrin doğduğu belirtildi.

Bu çocuk yatağı, altına monte edilen ve hafifçe giden araç sesi çıkaran bir hoparlörle kombine edildi. Ayrıca, bir salıncak gibi de hafif hafif sallanıyor ve otomobil gidiyormuş hissi uyandırıyor. Ford'un tanıtım kampanyası olarak hazırlanan bebek yatağının seri üretiminin yapılıp yapılmayacağı konusunda bir karar çıkmadığı belirtiliyor. Henüz pilot proje aşamasındaki prototipin çok talep gelmesi halinde, seri üretime dönüşebileceği belirtildi.