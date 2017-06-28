Harry Potter arkasında bir milyarder bıraktı

Harry Potter bir nesle okumayı sevdirirken arkasında milyarder bir kadın bıraktı. J.K. Rowling yedi Harry Potter kitabı ve ona bağlı ürünlerden toplam 2.2 milyar doları cebine koydu.

Bir nesle okumayı seviden Johanne Kathleen Rowling’in unutulmaz eseri Harry Potter 20 yaşında! Bundan 20 sene önce beş parasız hayatta nereye gideceğini düşünürken oturduğu bir kafede umutsuzca bir şeyler karalayan Rowling arkasında 7 kitaplık unutulmaz bir seri bıraktı.



Harry Potter ve Felsefe taşı 26 Haziran 1997 tarihinde yayımlanırken yayıncısı ve yazarına köşeyi döndürdü! New York Times gazetesinin haberine göre bugüne kadar yayımlanan 7 Harry Potter kitabı 7.7 milyar dolar hasılat oluşturdu. Rowling kitap satışından yüzde 15 pay aldı ve kitaplardan 1.15 milyar dolar para kazandı.



İlk dört Harry Potter filmi 3.5 milyar dolar hasılat ve 2.5 milyar dolar gelir elde etti. Rowling bu filmlerden yüzde 10 pay aldı. İlk dört film için 250 milyon dolar kazanıdığı kabul ediliyor. Sonraki üç filmden ise 400 milyon dolar kazandı.

Fantastik Canavarlar filminden ise 50 milyon dolar daha gelir elde etti.

Harry Potter adına yapılan eğlence parkından 100 milyon dolar kazandı.



Son olarak ise NBCUniversal Harry Potter filmlerinin televizyon hakları için Rowling’e 125 milyon dolar ödeme yaptı.

Rowling Harry Potter’dan 2.2 milyar dolar gibi bir para kazanmayı başandı. İngiltere’deki yüzde 45’lik yüksek gelir vergisi düşüldüğü zaman Rowling’in kazancı 1.2 milyar dolara kadar indi. Rowling hayır işleriyle de ünlü. 2012 yılında Forbes’un milyar dolarlık kadınlar listesinden düştü. Listeden inmesinin sebebi o yıl 160 milyon doları hayır işlerine ayırmasıydı.