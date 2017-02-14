İkiz fiş skandalı

İstanbul’daki Belgrad Ormanı yakınlarından İSPARK’ın kestiği iki fişin de seri numarası A, sıra numarası 974116 olarak görülüyor. Fişlerin her ikisininde de veriliş tarihi ise 13 Kasım 2016 olarak damgalanmış.

İstanbul’daki Belgrad Ormanı yakınlarından İSPARK’ın kestiği iki fişin de seri numarası A, sıra numarası 974116 olarak görülüyor. Fişlerin her ikisininde de veriliş tarihi ise 13 Kasım 2016 olarak damgalanmış.

İstanbul'da sokakları değnekçilerden temizlediğini iddia eden ve ana caddelerden sonra ara sokaklara da girmeye başlayan İSPARK şimdi de ‘sahte' fiş skandalı ile gündeme geldi. Belgrad Ormanları civarında park ettiği aracı için aynı tarih, seri ve sıra numaralı iki ayrı İSPARK fişi aldığını fark eden vatandaş hangisinin gerçek hangisinin sahte olduğunu ayırt edemedi. Biri 10 TL, diğeri ise 2 TL tutarında olan fişlerin basım yerleri de farklı. Fişlerden birinin İSPARK A.Ş. diğerinin ise Diasan Matbaa'da basılmış olduğu görünüyor.

HER YIL DEĞİŞİYOR

SÖZCÜ'ye açıklama yapan Diasan Matbacılık yetkilisi, 2014 yılında İSPARK ile çalıştıklarını ve 1.5 milyon adet fiş bastıklarını belirterek, “Her yıl fişlerin seri ve sıra numaraları sıfırlanır. Dolayısıyla eski basılan fişler ile yeni basılan fişler arasında seri ve sıra numaraları çakışabilir. Ancak üzerindeki tarihin aynı olması şaşırtıcı ve sorgulanması gerekir. Eskiden kalan fişleri kullanıyor olabilirler” dedi. Birim müdürlüğünün inceleme yaptığını bildiren İSPARK yetkilileri ise fişlere yönelik henüz bir açıklama yapmadı.

CEVAP VERMESİ GEREKİR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Mali Müşavir Tarık Balyalı, bu fişlerin açıklanmaya muhtaç olduğunu belirterek, “Elimizde aynı gün kullanılmış seri ve sıra numaraları aynı olan iki fiş var. Mesleki olarak değerlendirdiğimde bunun normal bir durum olmadığı kanaatindeyim. Aynı gün aynı sıra ve seri numaralı 2 farklı fiş kullanmak tesadüf ise zaten İSPARK bunun cevabını bir günde verebilirdi ve vermeliydi. Yok eğer bu fişlerden biri sahteyse o zaman daha büyük bir sorunla karşı karşıyayız demektir. Bu durumda İBB ve İSPARK yönetimi hemen bir soruşturma açmalı ve sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmalıdır” dedi.

Eğer mesele dışarıdan görüldüğü gibi sıkıntılıysa elbette ki bu durumun hem vergi kanunları hem de ceza kanunları açısından çok vahim sonuçları olduğunu belirten Balyalı “ İBB ve İSPARK yönetimi unutmamalıdır ki yönettikleri İstanbul halkının parasıdır ve azami dikkat göstermek zorundadırlar” diye konuştu.