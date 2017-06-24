Euro'nun Türk Lirası karşısında değer kazancı AB'nin Türkiye'ye olan ilgisini artırdı. Artan siyasi tansiyona rağmen AB'den Türkiye'ye yapılan yatırımlar patladı.

‘İş başka arkadaşlık başka…’ Bu söz Türkiye ile AB arasında gerilen ilişkiler için tam yerine oturuyor. Hollanda ile yaşanan krizde öğrendik ki Türkiye’ye en çok yabancı yatırım Hollanda’dan geliyormuş. Türk şirketlerinin son dönemde yurt dışına yaptığı açılımlar da malum. Peki ya bu yıl başından beri Avrupa Birliği’nin bize ilgisi nasıl? Yatırımlar devam ediyor mu? Cevap evet. Evet çünkü Türk Lirası euro karşısında hızla değer kaybediyor ve Avrupalı şirketler Türk şirketlerini ucuza kapatabiliyor. Yatırım maliyetleri de döviz cinsinden son derece düşük kalıyor.

‘İLK 4 AYDA YÜZDE 42 ARTIŞ’

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım tutarı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 1,7 milyar dolara yükseldi. İlk sırayı 961 milyon dolarlık yatırımla İspanya alırken, bu ülkeyi 209 milyon dolarla Belçika, 123 milyon dolarla Almanya izledi.

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Ekonomi Bakanlığı verilerine göre AB ülkelerinden Türkiye’ye yönelik uluslararası doğrudan yatırım sermaye tutarı, bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artarak 1,2 milyar dolardan 1,7 milyar dolara çıktı. Bu ülkeler arasında ilk sırayı 961 milyon dolarlık yatırımla İspanya aldı. İspanya’yı 209 milyon dolarla Belçika, 123 milyon dolarla Almanya, 114 milyon dolarla Avusturya, 15 milyon dolarla Fransa, 122 milyon dolarla Hollanda, 25 milyon dolarla İngiltere, 22 milyon dolarla İtalya ve 131 milyon dolarla ise diğer AB ülkeleri takip etti.

Asya ülkelerinin Türkiye’ye yönelik yatırım tutarı da önemli oranda arttı. Bu yılın ilk dört ayında geçen senenin aynı dönemine göre sermaye girişi Asya ülkelerinden yüzde 140 artışla 362 milyon dolardan 870 milyon dolara, Körfez ülkelerinden yüzde 414 artışla 107 milyon dolardan 550 milyon dolara çıktı.

Türkiye’de söz konusu dönemde uluslararası doğrudan yatırım girişleri yüzde 2 artarak 3 milyar 604 milyon dolar olarak gerçekleşti. Uluslararası doğrudan yatırım girişlerinin sermaye kalemi ise yüzde 77 artarak 2,6 milyar dolara çıktı. Aynı dönemde Türkiye’ye giren yatırım tutarı ise yüzde 48,4 artarak 2,7 milyar doları buldu. Yatırım girişinin sektörlere göre tutar dağılımında ilk sırayı mali aracı kuruluşların faaliyetleri aldı. Bu sektördeki yatırım sermaye girişi bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 10 kat artışla 1 milyar doları aştı.

22 BİN 38 AB’Lİ ŞİRKET VAR

Türkiye’de kurulu toplam 54 bin 992 uluslararası sermayeli şirketin 22 bin 38’ini AB ülkeleri ortaklı girişimler oluşturdu. Bu şirketlerin içinde 6 bin 969 firma ile Almanya ilk sırayı alırken, bu ülkeyi 3 bin 16 firmayla İngiltere ve 2 bin 744 firmayla Hollanda izledi.

Öte yandan söz konusu dönemde 1,3 milyar dolarlık gayrimenkul alımı gerçekleşti.