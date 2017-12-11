İş dünyası büyüme rakamlarını yorumladı

Türkiye 2017'nin üçüncü çeyreğinde yüzde 11.1 büyüdü. Büyüme rakamlarını değerlendiren iş dünyası temsilcileri, yatırıma devam edeceklerinin altını çizdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (Temmuz-Eylül) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre, üçüncü çeyrek büyümesi, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,1 olarak gerçekleşti. Takvim etkisinden arındırılmış büyüme rakamı, 2017 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9,6 yükselirken, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 artış kaydetti.

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İTALYA 1.7, İNGİLTERE 1,5

Avrupa Birliği'nin resmi istatistik kurumu Eurostat tarafından geçtiğimiz günlerde açıklanan verilere göre, 28 üye ülkesi bulunan Avrupa Birliği'nin üçüncü çeyrekteki ortalama büyümesi yüzde 2,6 olarak gerçekleşti. Buna göre Türkiye'nin üçüncü çeyrek büyümesi Avrupa'nın yaklaşık dört katı oldu. Aynı dönemde, Avrupa'nın en önemli ekonomileri arasında gösterilen Almanya yüzde 2,8, Fransa yüzde 2,2, İtalya yüzde 1,7, İngiltere ise yüzde 1,5 büyüdü.

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HANGİ ÜLKE NE KADAR BÜYÜDÜ?

ABD – 2,3

Avrupa Birliği – 2,6

İspanya – 3,1

Almanya – 2,8

Portekiz – 2,5

Fransa – 2,2

İtalya – 1,7

İngiltere – 1,5

İŞ DÜNYASINDAN DESTEK

TÜİK tarafından açıklanan büyüme rakamlarına Türkiye'nin önde gelen iş dünyası temsilcilerinden de destek geldi. Geçtiğimiz aylarda açıklanan sanayi üretimi rakamlarının da böyle bir rakama işaret ettiğinin altını çizen iş insanları, büyümenin büyük bölümünün ihracat, yatırım ve üretimden gelmiş olmasının da memnuniyet verici olduğunu kaydetti. İş dünyasının büyümeyle ilgili görüşleri şöyle:

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HEPİMİZ İÇİN GURUR VERİCİ

Atlasglobal Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ersoy:

Dünya ekonomisinde devam eden finansal belirsizlikler ile küresel ve bölgesel ölçekte faaliyet ortamını zorlaştıran tüm gelişmelere rağmen, Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yakaladığı bu büyüme performansı hepimiz için gurur verici. Daha da umut verici olan tüketimdeki artışın %3 seviyelerine gerilemişken, üretimdeki artışın %11 seviyesinin üzerine çıkmış olmasıdır. Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyelini yansıtan bu rakam, son dönemde ekonomide alınan faaliyet ortamını destekleyici önlemlerin de ne kadar yerinde olduğunu gösteriyor. Bu büyümenin her sektöre olacağı gibi, havacılık sektörüne yansımaları da 2018 yılı itibariyle hissedilecektir. Bu doğrultuda Atlasglobal olarak, biz de yeni yatırımlarımıza devam ediyor olacağız.

ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Yıldızlar Yatırım Holding İcra Kurulu Başkanı Hakkı Yıldız:

Son dönemde ülkemizde ve yakın coğrafyamızda yaşanan tüm olağanüstü gelişmelere rağmen, yılın üçüncü çeyreğinde yakalanan yüzde 11,1'lik büyüme rakamı, Türkiye ekonomisinin ne kadar dayanıklı ve güçlü olduğunun en önemli göstergesi. Türk sanayisinin dünyada hak ettiği yere gelebilmesi için var gücüyle çalışan bir holding olarak, Türkiye ekonomisine olan inancımızla, yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürecek, daha nice rekorlar için elimizi taşın altına koymaya devam edeceğiz.

YATIRIMLARIMIZI HIZLANDIRACAĞIZ

Netlog Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökalp Çak:

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinin, büyüme rakamlarını yüzde 3 seviyesine getirebilmek için var gücüyle çalıştığı bir dönemde yakalanan çift haneli büyüme performansı, Türkiye ekonomisinin gücünü gösteren en somut gösterge. Bu trendin yılın kalanında da devam edeceğini ve Türkiye'nin 2017 genelinde dünyanın en hızlı büyüyen ülkeleri arasında yer alacağını öngörüyoruz. Bu süreçte Netlog olarak biz de elimizden gelen gayreti gösterecek, Türkiye ekonomisinin, küresel anlamda hak ettiği seviyeye gelmesi için yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Bu kapsamda önümüzdeki yıl için lojistik, depolama ve altyapımıza 200 milyon dolarlık yatırım yapmayı planlıyoruz.

GELECEĞE UMUTLU BAKMAMAMIZ İÇİN BİR SEBEP YOK

Mega Metal Yönetim Kurulu Başkanı Cüneyt Ali Turgut:

Türkiye ekonomisinin son 15 yılda sergilediği olağanüstü büyüme performansı, bugün açıklanan üçüncü çeyrek rakamıyla perçinlenmiş oldu. Bu rakam şunu gösterdi ki; bizim geleceğe umutlu bakmamamız için hiçbir sebep yok. Biz de yatırımlarımızı bu vizyonla şekillendiriyor, yurt içinde ve yurt dışında çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.