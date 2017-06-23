Kırmızı et fiyatları artıyor

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamda et fiyatlarının büyük marketlerde 33-36 lira arasında değiştiğini söylemişti. Ancak market etiketleri söylenen rakamların üzerinde.

Kırmızı ette fiyat istikrarı bir türlü sağlanamıyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik geçtiğimiz günlerde kırmızı et fiyatlarının büyük marketlerde 33-36 TL arasında olduğunu söylemişti. Ancak fiyatlar söz konusu rakamın üzerinde seyrediyor. Büyük marketlerde indirimli fiyatlar dahi 38-40 TL arasında.

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Ramazan öncesi dana kıymalık etin kilogramı marketlerde 35-40 lirayken şuan 40-43 TL arasında satılıyor. Dana kuşbaşı etin kilogramı ise 45-50 TL'ye satılırken, şu anda 50-54 TL arasında alıcıya ulaşıyor.

Dana antrikotun kilogramı 74 liraya, dana bonfilenin fiyatı ise 86 liraya kadar çıkıyor.

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‘PİYASAYI İZLEMESİ GEREKENLERİN BİR HAREKETİNİ GÖREMEDİK’

Kasaplar Birliği Federasyonu Fazlı Yalçındağ konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada küçükbaş ve beyaz et fiyatlarında artış yaşandığını söyledi. Piyasaların bayram nedeniyle 4 gün kadar kapalı olacağını belirten Yalçındağ, ‘Bayramdan sonrasını ise hep berazber göreceğiz’ açıklamasında bulundu.

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‘Biz piyasayı izlediğimizle kalıyoruz’ diyen Yalçındağ, izlemesi gerekenlerin bir hareketini göremediklerini söyledi. ‘Bunları önceden görmek lazım ancak biz gördüğümüzle kalıyoruz’ diyen Yalçındağ, öncelikle Bakanlığın üretimi memleketin ihtiyacını karşılayacak noktaya getirmesi gerektiğini belirtti.

‘Ülkedeki üretimi artırmanın bir çaresini bulmalıyız’ diyen Yalçındağ, her şey doğru uygulansa dahi fiyatların normale dönmesi için 5 yıl geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.