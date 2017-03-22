‘Kültürel mirasımız zenginliğimiz’

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, hızlı bir ekonomik gelişime ihtiyaç duyan Türkiye’nin başta eğitim olmak üzere, kültür ve sağlık alanlarında da kendine bir hedef koyması gerektiğini kaydetti.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, hızlı bir ekonomik gelişime ihtiyaç duyan Türkiye’nin başta eğitim olmak üzere, kültür ve sağlık alanlarında da kendine bir hedef koyması gerektiğini kaydetti.

Holdingin, Bizden Haberler dergisine yaptığı açıklamada Koç, “Ekonomik gelişmeye, kalkınmaya yönelik arzumuz, maalesef zaman zaman toplumsal gelişimin kültürel boyutuna kör ve sağır kalıyor. İşte o zaman kültürel miras konusunda tam bir mirasyedi gibi umursamaz davranabiliyoruz. Bana göre, bu alanda ilerlemek için kültürel mirasımızı sadece manevi bir değer değil aynı zamanda kalkınma arzumuza destek olacak devasa ve sonsuz bir zenginlik kaynağı olarak görmeye başlamalıyız” diye konuştu.

Türkiye'yi ‘gelişmekte olan, bir an önce gelişmek isteyen, bunun için de hızlı koşmak zorunda olan bir toplum' olarak niteleyen Koç, ekonomik göstergelerin hayati bir önem taşıdığını ancak kültürel alanda da gelişmiş ülkelerin standartlarının hedeflenmesi gerektiğini dile getirdi. Koç ayrıca, bugünün dünyasında ekonomik gelişimin ana kaynağının insan olduğunu sözlerine ekledi.