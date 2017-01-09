Maaşlar düşecek mesailer uzayacak

Parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde asgari ücret 995 doları bulurken, başkanlık sisteminde ise 210 dolara geriliyor

Memur sendikasının hazırladığı rapora göre, başkanlık sisteminin gelmesi halinde Türkiye'de maaşlar düşecek, işçi ve memurların çalışma süreleri uzayacak, yıllık izinler ve kadınların doğum izinleri kısalacak. Raporda, başkanlık sisteminin çalışma barışıyla uyuşmadığı sonucuna varıldı. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı Büro-İş Sendikası, Türkiye'ye getirilmek istenen başkanlık sisteminin çalışma hayatı ve çalışanlar üzerinde yapacağı etkiyi analiz eden teknik bir çalışma raporu hazırladı.

Büro-İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Dr. Yalın Kılıç'ın yaptığı araştırmada 54'ü başkanlık, 66'sı parlamenter ve 26'sı da yarı başkanlık sistemiyle yönetilen toplam 146 ülkenin rejimi incelendi.

9 SAAT FAZLA ÇALIŞIRIZ

Araştırma sonuçlarına göre, kişi başına geliri yüksek, çalışma saatleri düşük ülkeler ağırlıklı olarak parlamenter sistemle yönetilen ülkelerden oluşurken, kişi başına geliri düşük, çalışma saatleri uzun ülkelerin büyük bölümü başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde haftalık normal mesai süresi ağırlıklı olarak 48 saat, parlamenter ülkelerde ise 40 saat olarak hesaplandı. Araştırma sonuçları, başkanlıkla yönetilen ülkelerde çalışanlar, haftada ortalama 44 saat 53 dakika, parlamenter ülkelerde ise 42 saat 44 dakika çalıştıklarını ortaya koydu. Buna göre, başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde çalışan 9 saat 4 dakika fazla çalışıyor.

Ayrıca, başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde asgari ücretin ortalama 210.73 dolar, parlamenter ülkelerde ise 995 dolar olduğu sonucuna varıldı. Araştırma sonuçlarının iki rejim arasında izin sürelerine de yansıdığını gösterdi.Parlamenter sistemde yıllık izinler ağırlıklı olarak 20 günde yoğunlaşırken başkanlıkla yönetilen ülkelerde yıllık izinler 10 gün, 15 gün, 20 gün ve ender de olsa 21 gün şeklinde dağılım gösteriyor. Yani rapora göre başkanlık sisteminde yıllık izinler de çalışanlar aleyhine bozuluyor.

DOĞUM İZNİ DAHA AZ

Başkanlık sistemi kadınlara verilen doğum izin süreleri yönünden de parlamenter sisteme göre ciddi olumsuzluklar gösteriyor. Araştırma sonuçlarına göre, parlamenter sistemle yönetilen ülkelerde çalışanlar ortalama 19 hafta 2 gün doğum izni kullanırken başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde bu süre 13 hafta 3 güne kadar düşüyor.

MEVCUT HAKLARI KAYBEDEBİLİRİZ

Araştırmayı yapan Dr. Yalın Kılıç, analizlerde başkanlık sisteminin çalışma barışıyla uyuşmadığı sonucuna vardıklarını söyledi.

Bu durumun, başkanlık sisteminin antidemokratik yapıya geçit vermesinden kaynaklandığını düşündüklerini belirten Dr. Kılıç, “Ülke örnekleri gösteriyor ki, başkanlık sistemi antidemokratik yapının yeşermesine, demokratik taleplerin baskılanmasına daha uygun bir zemin sunuyor. Rapordan çıkan sonuç, çalışanların parlamenter sistem içinde bugüne kadar demokratik mücadeleyle elde ettikleri birçok hakkı, başkanlık sistemiyle kaybedebileceklerini gösteriyor. Raporun sonuçlarını ülke genelindeki bütün çalışanlarımızla paylaşıp, çalışma hayatını olumsuz etkileyeceğini gördüğümüz bu tehlikeyi anlatacağız” dedi.