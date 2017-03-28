Malatya’da sıfır denetim

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ulaştırma şirketi Motaş'ta ayda 1.300 TL maaş alan denetim komisyonu üyelerinin bugüne kadar hiç denetim yapmadığı ortaya çıktı. Komisyonun bu durumu akıllara Malatyalı Niyazi Mısri'nin "Bir gün bu gözün görmez hem kulağın işitmez" dizelerini getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan ulaştırma şirketi Motaş'ta ayda 1.300 TL maaş alan denetim komisyonu üyelerinin bugüne kadar hiç denetim yapmadığı ortaya çıktı. Komisyonun bu durumu akıllara Malatyalı Niyazi Mısri'nin "Bir gün bu gözün görmez hem kulağın işitmez" dizelerini getirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi Motaş'ta denetim skandalı ortaya çıktı. Malatya Belediyesi'ne bağlı Motaş bünyesindeki Denetim Komisyonu'nun üyelerinin maaş almasına karşın bugüne kadar hiçbir

denetime imza atmadığı ortaya çıktı.

Sayıştay raporunda komisyonun yönetim kuruluna rapor verdiği ifade edildi. Şehirlerarası Otobüs Terminali işletmeciliği de yapan belediye şirketi, “Denetim Komisyonu” oluşturdu. Başkanına 1.800 lira, 6 üyesine 1.300'er lira maaş bağladı. Hesapları inceleyen Sayıştay ise, bu komisyonun hiç bir denetim yapmadığını ortaya çıkardı.

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‘HERHANGİ BİR RAPOR SUNULMAMIŞTIR’

Sayıştay, “Kurulduğu günden bugüne kadar üyelerine aylık olarak ücret ödenmekte ise de komisyon tarafından genel kurula veya yönetim kuruluna denetim yapıldığını gösterir herhangi bir belge veya rapor sunulmamıştır” tespitinde bulundu.

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MOTAŞ'ın Sayıştay'a verdiği yanıtta ise “Denetim komisyonu, her ay gelir ve giderlerin, harcama belgelerinin vb. gerçeğe uygunluğunun denetimini yapmaktadır. Komisyon, bu denetim sonucunda edindiği bilgileri kendisini görevlendiren yönetim kurulu ile paylaşmaktadır” ifadelerine yer verildi.