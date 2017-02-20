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Media Markt İsveç mağazalarını satıyor

Dünyaca ünlü elektronik satış mağazaları zinciri Media Markt'ın İsveç'teki mağazalarını satarak İsveç pazarından çekileceği ileri sürüldü.
13:4120 Şubat 2017
Ekonomi
Media Markt İsveç mağazalarını satıyor
Dünyaca ünlü elektronik satış mağazaları zinciri Media Markt'ın İsveç'teki mağazalarını satarak İsveç pazarından çekileceği ileri sürüldü.
Sektör gazetesi Market’in elindeki bilgilere göre, Norveçli Expert Grubu Media Markt’ın İsveç’teki 27 mağazasını devralarak Power markası altında faaliyetlerini devam ettireceği iddia edildi.
Bir başka kaynak ise Media Markt ile Expert Grubu arasındaki görüşmelerin uzun zamandır sürdüğünü belirterek;Media Markt İsveç’i terkediyor” dedi.
Norveçli Expert grubu görüşmelerin sürdüğü haberini yalanlarken, Media Markt’ın Almanya’daki merkezi ise satış iddiaları ile ilgili yorum yapmadı.
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