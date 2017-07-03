Memur maaşları ne kadar oldu?

Açıklanan enfalasyon rakamlarının ardından memuralara yapılan zam oranı belli oldu. Buna göre memurların ücretleri yüzde 4+2.89 artacak.

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aylık enflasyon yüzde 0.27 düşüş gösterirken enflasyon geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.90 arttı. Açıklanan enfalasyon rakamlarının ardından memuralara yapılan zam oranı da belli oldu. Buna göre memurların ücretleri yüzde 4+2.89 artacak.

Yapılan bu zamın sonucunda yaklaşık olarak;

Müsteşar maaşı 9.437 TL’den 10.087’ye, genel müdür maaşı 8.2139 TL’den 8.806 TL’ye, memur maaşı 2.418 TL’den 2.584 TL’ye, öğretmen maaşı 2.751 TL’den 2.940 TL’ye, polis maaşı 3.587 TL’den 3.834 TL’ye, doktor maaşı 4.006 TL’den 4.282 TL’ye, hemşire 2.658 TL’den 2.841 TL’ye, profesör maaşı 7.062 TL’den 7.548 TL’ye ve vaiz maaşı 3.255 TL’den 3.479 TL’ye yükseldi.