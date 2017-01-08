Memurunun iş güvencesi kalkıyor

Konya ziyareti sırasında gazetecilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu çalışanlarının çalışma sistematiğini yeniden düzenlemek üzere ‘Kamu Çalışma Reformu’nu yapacaklarını, bunu başarmaları halinde bunun Türkiye’nin en büyük reformu olacağını ifade etti.

Konya ziyareti sırasında gazetecilerle bir araya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamu çalışanlarının çalışma sistematiğini yeniden düzenlemek üzere ‘Kamu Çalışma Reformu’nu yapacaklarını, bunu başarmaları halinde bunun Türkiye’nin en büyük reformu olacağını ifade etti.

Müezzinoğlu, kamuda yarı zamanlı, taşeron, memur, sözleşmeli ve işçi gibi statülerde çalışan her kesimi içine alacak reformu, sendikalarla birlikte yapacaklarını belirtirken, reformla terfiden performansa, güvenceden şeffaflığa kadar her alanı yeniden düzenleyecekleri bilgisini verdi.

EMEKLİYE İNTİBAK YOK

Müezzinoğlu, memur sendikalarının “güvence” konusunu “kırmızı çizgi” olarak gördüklerinin ve bu alana dokunulmasını istemediklerinin hatırlatılması üzerine, “Güvenciyi tek başına almak olmaz. Memuru bugün aldık 30 yıl sonra da bizim memurumuz. Ama kendisini geliştirip geliştirmediğine de bakacağız. Örneğin 5 yılık olabilir ya da belli dilimlerle kendisini değerlendirir, buna da güvence konulur, o zaman olur. Ama memuriyete girdiğimde emekli olmak istediğim zamana kadar güvence olmaz” diye konuştu. Müezzinoğlu işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine intibak getirilip getirilmeyeceği sorusuna ise, “Emeklilik sisteminin yükünü artırarak sorunları çözemeyiz” yanıtını verdi.

OECD ülkelerinde 65 yaşın altında emekli olmadığını, Türkiye'de ise 37'den 65'e kadar her yaştan emekli olduğunu belirten Bakan, “Yükü artıran bir bakış açısından çıkmalıyız. Kademeli olarak kadınlarda 58 erkeklerde 60'a götürecek bir yol izleyeceğiz. Yaşı bekleyenlere ‘Yaşa takılmayacaksınız' dediğimiz an, yine 50 yaşın altına dönülür” dedi.

FARKLI ZAM KAÇINILMAZ

Bakan Müezzinoğlu eski işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine geçmiş 6 aylık enflasyon kadar zam verilirken memur emeklilerine toplu sözleşmeyle zam yapılmasından dolayı emekliler arasında haksızlıklar yaşandığı eleştirilerini değerlendirirken de, bunun Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karardan kaynaklandığını söyledi. Bakan, zamda yaşanan ikili yapının mahkeme kararı nedeniyle devam edeceğini belirtirken, zaman içerisinde dengeyi sağlamak üzere kademeli geçişlerin planlanabileceğini ifade etti.

ESNAF FONU SADECE IFLAS EDENE

İşini kaybeden esnafa yönelik kurulacak Esnaf Fonu'na ilişkin bilgi veren Bakan Mehmet Müezzinoğlu, bu fonun isteğe bağlı değil, tıpkı İşsizlik Fonu gibi değil zorunlu olacağını söyledi. Esnafın 35.5 liraya karşılık gelen yüzde 2, devletin de yüzde 1 prim yatıracağını, 720 gün prim ödeyip zora düşen esnafın bu fondan 6-8 veya 10 ay boyunca 711 TL ila bin 402 lira para alacağını belirten Bakan Müezzinoğlu, fonun zora düşen esnafın dükkanını kapatması veya iflas etmesi halinde devreye gireceğini anlattı. Halen Türkiye'de iflas oranının yüzde 4 olduğunu belirten Müezzinoğlu, bu oranla 20 yıl sonra fonun nemayla 1.5 milyar artıda olacağını, iflasın yüzde 6 olması halinde ise açığın sadece 60 milyon TL civarında kalacağını ifade etti.