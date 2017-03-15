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Mersin’de 109 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı

Sel felaketi ve don ile uğraşan, Türkiye'nin narenciye ve meyve sebze ürünleri başkentlerinden biri Mersin'i şimdi de taşan nehir sonucu oluşan sel taşkını vurdu. Şiddetli sağanak yağışta Göksu Irmağı'nın taşması sonucu 109 bin dönüm tarım alanı sular altında kaldı. Yaşanan bu doğal afetler sonucu sebze ve meyve fiyatlarının artması ve vatandaşın cebine yansıması bekleniyor.
13:3615 Mart 2017
Ekonomi
Mersin’de 109 dönüm tarım arazisi sular altında kaldı
Sel felaketi ve don ile uğraşan, Türkiye'nin narenciye ve meyve sebze ürünleri başkentlerinden biri Mersin'i şimdi de taşan nehir sonucu oluşan sel taşkını vurdu. Şiddetli sağanak yağışta Göksu Irmağı'nın taşması sonucu 109 bin dönüm tarım alanı sular altında kaldı. Yaşanan bu doğal afetler sonucu sebze ve meyve fiyatlarının artması ve vatandaşın cebine yansıması bekleniyor.

Türkiye’nin narenciye başkentlerinden ve önemli tarım merkezlerinden biri olan Mersinli çiftçi uzun süredir doğal afetlerle boğuşuyor. Yaşanan sel felaketi sonrası sular altında kalan ekinlerden sonra şimdi de binlerce dönüm tarlayı Göksu Irmağı vurdu.

Mersin’in Silifke İlçesi’nde 2 gün süren şiddetli sağanak yağışta Göksu Irmağı’nın taşması sonucu 109 bin dönüm tarım alanı sular altında kaldı.

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Silifke Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Turgut, Göksun Irmağı’nda yaşanan taşkından etkilenen Sökün, Kurtuluş, Bahçe ve Çeltikçi mahallelerinde çiftçilerle bir araya geldi. Sular altında kalan tarım arazilerinde inceleme yapan Başkan Turgut, Silifke, Büyükşehir Belediyeleri ve DSİ işbirliğiyle ırmak kenarı bakım çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

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109 bin dönüm tarım alanının zarar gördüğünü belirten Başkan Turgut, “Çiftçilerimizin yaralarını sarmak ve daha fazla tarım arazilerinin zarar görmesini engellemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sökün Mahallemizin Boğazağzı mevkiinde su seviyesi büyük ölçüde düştü. Şu ana kadar 109 bin dönüm tarım arazisinde çilek başta olmak üzere buğday, nar, limon, kayısı, erik ve zeytin bahçeleri zarar gördü. Bu arazilerdeki sular yavaş yavaş tahliye edilmeye başlandı. Belediye ekiplerimiz bir taraftan ırmak kenarlarını güçlendirme çalışmaları yaparken diğer taraftan da tarım arazilerine giden yolların bakım çalışmasını sürdürüyor. Çiftçilerimiz burada gece gündüz nöbet tuttular. Daha kötü bir durumla karşılaşmamak için el emeği göz nuru tarım arazilerini korumaya çalıştılar. İnşallah birkaç gün içerisinde zarar gören arazilerimizin suyu tamamen tahliye edilir”dedi.

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Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut

Tarım arazileri sular altında kalan çiftçiler ise devletin kendilerine yardım eli uzatmasını istedi.

DHA

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Son güncelleme: 13:4015.03.2017
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