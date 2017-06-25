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NBA formalarına reklam geldi

Yıllardır formalarına reklam almayan NBA takımları ekstra gelir elde etmek için ilk kez forma reklamı alıyor. Şimdiden 7 takım forma reklamı için anlaşma sağladı.

Sozcu.com.tr
12:5525 Haziran 2017
Ekonomi
NBA formalarına reklam geldi
Yıllardır formalarına reklam almayan NBA takımları ekstra gelir elde etmek için ilk kez forma reklamı alıyor. Şimdiden 7 takım forma reklamı için anlaşma sağladı.

Dünyanın en değerli spor organizasyonlarından olan NBA’de takımlar alışılmışın aksine 2017-2018 yılında formalarına reklam alacaklar. Şimdiden 7 takım reklam almak için anlaşma imzaladı.

Business Insider’ın haberine göre; Bu yıl Cleveland Cavaliers ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin içinde olan şampiyon Golden State Wariors’un forma reklam gelirinin 15-20 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

İşte takımlar ve o reklamlardan bazıları…

Philadelphia 76’ers Stub Hub ile anlaştı.
philadelphia-76ers-and-stubhub
Brooklyn Nets Infor ile anlaştı.
brooklyn-nets-and-infor
Sacremento Kings Blue Diamond Almonds ile anlaştı.
sacramento-kings-and-blue-diamond-almonds
Boston Celtics General Electric ile anlaştı.
boston-celtics-and-general-electric
Cleaveland Cavaliers Goodyear ile anlaştı.
cavs
Orlanda Magic Disney ile anlaştı.
disney

Son güncelleme: 12:5725.06.2017
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