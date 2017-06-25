NBA formalarına reklam geldi

Yıllardır formalarına reklam almayan NBA takımları ekstra gelir elde etmek için ilk kez forma reklamı alıyor. Şimdiden 7 takım forma reklamı için anlaşma sağladı.

Dünyanın en değerli spor organizasyonlarından olan NBA’de takımlar alışılmışın aksine 2017-2018 yılında formalarına reklam alacaklar. Şimdiden 7 takım reklam almak için anlaşma imzaladı.

Business Insider’ın haberine göre; Bu yıl Cleveland Cavaliers ile kıyasıya bir şampiyonluk mücadelesinin içinde olan şampiyon Golden State Wariors’un forma reklam gelirinin 15-20 milyon dolar arasında olması bekleniyor.

İşte takımlar ve o reklamlardan bazıları…

Philadelphia 76’ers Stub Hub ile anlaştı.



Brooklyn Nets Infor ile anlaştı.



Sacremento Kings Blue Diamond Almonds ile anlaştı.



Boston Celtics General Electric ile anlaştı.



Cleaveland Cavaliers Goodyear ile anlaştı.



Orlanda Magic Disney ile anlaştı.

