İkinci el özel jet satışları düşüyor. 2008 yılında dünyada 1313 özel jet satılırken geçen sene bu rakam 661'e düştü.

Özel jet şirketi Colibri Aircraft’ın yaptığı bir araştırmaya göre zenginler için fırsat zamanı… 2014 yılında 13.7 milyon dolar olan ortalama bir özel jetin fiyatı, 8.9 milyon dolara çıktı.

Özel jetlerin fiyatı son üç yıl içerisinde yüzde 35 düştü.

Financial Times’ın haberine göre Colibri’nin rakamlarıan göre üç sene önce 50 milyon dolara satılan Bombardier Global XRS 31.3 milyon dolara kadar düştü.

Firmanın üst düzey yöneticisi Oliver Stone, “Müşteriler genellikle eski jetlerini daha iyisini almak için satıyorlar” açıklamasında bulundu.

2008 yılında dünyada 1313 özel jet satılırken geçen sene bu rakam 661’e düştü.

ÖZEL JET SAHİBİ TÜRK PATRONLAR

Türk iş dünyasının önde gelen isimleri de özel jetlerden vazgeçemiyor. İşte o patronlar ve milyon dolarlık uçakları;

Fuat Tosyalı – FALCON 2000 S / 27 MİLYON DOLAR

Nihat Özdemir – FALCON 2000 EX – 14.9 MİLYON DOLAR

Hamdi Akın – HAWKER 800 XPI – 3.8 MİLYON DOLAR

Yüksel Yıldırım – BOMBARDİER GLOBAL X – 29 MİLYON DOLAR

Nurettin Çarmıklı – FALCON 2000 EX – 14.9 MİLYON DOLAR

Mehmet Ali Aydınlar – FALCON 2000 LX – 30 MİLYON DOLAR