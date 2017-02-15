Referandumun parası işsizden

Hükümet referandum öncesinde bol keseden dağıttığı vaatler yüzünden işsizlere ait fondan 21 milyar çekecek

AKP hükümeti, işini kaybedenlere sınırlı süreyle işsizlik maaşı ödenmesi için kurulan İşsizlik Sigortası Fonu'nu, ‘istihdamı artırmak' adı altında esas amacının dışında kullanıyor. 2008 krizinde GAP için kullanacağını açıklayıp el koyduğu 12 milyar liralık fon kaynağını iade etmeyen hükümet, şimdi de referandum vaatlerinin finansmanı için fona yöneldi. Fondan hükümetin bu yıl işsizlik maaşı dışında çekeceği para 21 milyar lirayı aşarak tarihi rekor kıracak. İşte bu yıl fondan alınacak kaynağın dağılımı:

– Bir işçiyi asgari ücretle çalıştıran işverenlerin işçiye 1.404 lira maaş verdikten sonra SGK'ya 666 lira prim, Maliye'ye de 107 lira vergi ödemesi gerekiyor. Hükümet, resmi verilerde bile 3.6 milyona ulaşan mutsuz ve umutsuz işsizler ordusuyla referanduma gitmemek için çareyi işverene destek olmakta buldu. Çıkarılan yeni KHK ile işçi başına 666 liralık primin işveren yerine fondan, 107 lira verginin ise bütçeden karşılanması kararı alındı. Bu yolla 1.5 milyon işsizin işe alınacağı hesap edildi. Fondan bu iş için harcanacak para ise en az 11 milyar lira olacak.

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

– İşbaşı eğitim programına katılanlara bu yıl 11 ay süreyle aylık 1.404 TL ücret ödenecek. Program boyunca primler de karşılanacak. Böylece fondan 300 bin kişiye 5 milyar lira aktarılacak. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında istihdam edilecek 100 bin işsize de 9 ay boyunca asgari ücret ödenecek. Fonun kasasından 1.9 milyar lira çıkacak.

– Mesleki eğitim programı kapsamında 100 bin kişiye ise kurs verilecek. Kursiyerlere günlük 20 lira harçlık ödeniyor. Fona maliyeti 700 milyon lira. Katma değeri yüksek sektörlerde istihdam artıran işverenlere, yeni aldıkları işçi başına ilk yıl asgari ücretin yarısı, ikinci yıl yüzde 25'i fondan karşılanacak. 280 bin kişiyi kapsayan programın fona maliyeti 2.4 milyar lira.