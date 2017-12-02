Reza Zarrab’ın mal varlığına ne olacak?

ABD'de yargılanan ve şu sıralar ‘tanık' sıfatıyla ifade veren Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlığına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında el konuldu. Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab mal varlığına ne olacak? Gayrimenkuller ve diğer gelirlerine ne olacak? İşte haberin detayları...

Dün itibari ile Reza Zarrab ve yakınlarının mal varlıklarına ‘yabancı devlet lehine siyasal ve askeri casusluk’ suçu nedeniyle el konulması kararı verildi. Mal varlığına el konulanlar listesinde Zarrab’la birlikte 22 kişi daha var. Peki Zarrab’ın 300 milyonluk mal varlığı ne olacak? Yetkililer devlet tarafından atanacak heyetin Zarrab’ın mal varlığını yönetileceğini söylüyor. İşte Zarrab’ın mal varlığı ne olacak? sorusunun cevabı…

HEYET ATANACAK

Avukat Cenk Söbe, Reza Zarrab’ın mal varlığına el konuldu bu süreçten sonra ne olacak sorusuna; “Şuan Reza Zarrab’ın mal varlığına tedbir kararı konuldu. Bir kaç gün sonra da devlet tarafından bir heyet atanır ve bundan sonraki bütün süreci bu heyet yönetir.” ifadelerini kullandı.

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MAL VARLIĞI SATILIR

Zarrab’ın 300 milyonluk gayrimenkul yatırımının kuruşu kuruşuna tüm hesaplarını bu heyetin yöneteceğini dile getiren Söbe ” Zarrab’ın şuan atları, uçağı, evleri, kiracıları vs bu yatırımların hepsinin masrafları mahkeme kararı ile Zarrab’ın hesabından ödenir. Eğer hesabında yeteri kadar para yok ise heyet tarafından mal varlığından bir kaç ürün satılır ve ödenir.” şeklinde konuştu.

ZARRAB’IN SİGORTALI PERSONELİNE NE OLACAK

Avukat Cenk Söbe Reza Zarrab’ın ortak olduğu şirketler için ise ” Şuan ortak olduğu şirketler için sadece hissedarı olduğu kadarına tedbir konulur geri kalanına bir şey yapılamaz” dedi. Söbe Zarrab bünyesinde çalışan personeller için ise “Şuan Zarrab bünyesinde çalışan sigortalı personel var ise maaşları ödenemez ancak işten kendi isteği ile çıkabilir” ifadelerini kullandı.

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iŞTE ZARRAB’IN MAL VARLIĞI

Yaklaşık 300 milyonluk gayrimenkule sahip olan Reza Zarrab’ın mal varlığı; İstanbul Boğaz'ında Kanlıca'da iki adet yalının sahibi olan Sarraf'ın Kandilli'de bir köşkü bulunuyor. 12 milyon dolar değerinde ‘Challenger 300′ tipli özel jeti, 1 milyon 50 bin lira değerindeki Nazmi Ziya’nın ‘Kendi Evi’ tablosu, Büyükçekmece'de 47 adet dairesi, 1 milyon 850 bin değerindeki yazlığı; yine İstanbul'da 4 milyon liralık dairesi, Bakırköy'de üç süper lüks dairesi, Metroport Busidence Plaza'da iki ofis katı, Tuzla'da fabrikası bulunuyor.