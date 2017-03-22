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Rusya’dan domates açıklaması

Rus yetkililer Türkiye'den giden domates, et, tavuk gibi tarım ürünlerinde ambargoyu kaldırmayacaklarını açıkladı.
10:3022 Mart 2017
Ekonomi
Rusya’dan domates açıklaması
Rus yetkililer Türkiye'den giden domates, et, tavuk gibi tarım ürünlerinde ambargoyu kaldırmayacaklarını açıkladı.

Rusya Federal Veteriner ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor) Basın Sözcüsü Yuliya Melano, Rosselhoznadzor'un Türk ürünlerine getirilen mevcut kısıtlamaları kaldırmayı planlamadığını bildirdi.

Gazetem.ru’nun haberine göre, Mart ayının başında Rusya hükümetinin Türkiye'den soğan, karnabahar, brokoli, tuz ve karanfil sevkiyatına izin veren kararnamesi yayınlandı. Buna rağmen, et, tavuk, domates, salatalık, üzüm, elma, armut ve çilek hala yasak listesinde bulunuyor.

Melano “İzvestiya” gazetesine yaptığı açıklamada, “Rosselhoznadzor, Türk ürünlerinin sevkiyatına getirilen kısıtlamaların kaldırılma ihtimalini değerlendirmiyor” ifadesini kullandı.

FOREKS

Son güncelleme: 10:3122.03.2017
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