Samanın alevi üreticiyi yaktı

Saman üretiminin her geçen yıl azalmasının yanı sıra bazı tüccarların piyasaya ürün vermemesi nedeniyle 1 kilo yemin fiyatı ekmeği solladı.

Aydın DEMİR

Kış aylarına girmemizle birlikte besideki hayvanların en önemli tüketim maddesi olan samanın kilosu 1 TL'yi gördü. Halk Ekmek fabrikalarında ekmeğin tanesi 75 kuruştan satılırken, Aksaray'da samanın toptan kilo fiyatı 85 kuruşa çıkıyor. Saman ahıra gelinceye kadar 1 TL'yi buluyor. Nisan ayı gelip otların yeşermesine kadar hayvanları ahırda beslemek zorunda olan üreticiler samandaki fiyat alevi karşısında kara kara düşünürken, çoğu besici hayvanlarını yok pahasına satıp sektörden çıkış yolları aramaya başladı. Türkiye'de ilk 2012 yılında ithal edilen saman için 5 yıl sonra yeniden ithalat kapıları sonuna kadar aralandı. İlk saman ithalatı birkaç ay önce Bulgaristan'dan yapıldı.

TÜCCARLAR STOK YAPIYOR

Saman üretiminin azalması, bazı tüccarların stokçuluk yapması ile sezon başında kilosu 30 kuruş olan samanın kilo fiyatı ithalata rağmen durdurulamıyor. Hükümetin fiyat artışlarını durdurmak için Bulgaristan'dan saman ithal etmesi de besicilere çare olmadı. Kış başında samanın kilosu 1 TL'yi yakalayarak 1 ekmek fiyatı ile eşdeğer düzeye geldi. Türkiye'nin ithalat kapılarını aralaması ile Bulgar saman üreticileri de fiyatları yükseltti. Bulgar üreticileri tonu 40 dolar olan saman fiyatlarını Türkiye'den yoğun talep olması karşısında 60 dolara yükseltti. Böylece 1 ton samanın Türkiye'ye maliyeti 120 doları buluyor. Mercimek samanının kilosu ise 1.25 TL'yi yakalamış durumda.

Türkiye'nin önde gelen besicilik merkezlerinden olan Aksaray Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkan Yardımcısı Ali Sözer, daha kış aylarının başındayken samanın kilosunun 1 TL'yi yakalamasının üreticilerde tedirginliği artırdığını söyledi. Önümüzdeki dönemde saman fiyatlarının daha da artacağı beklentisinin oluştuğunu kaydeden Sözen, saman ithalatının çözüm olmadığını bildirdi. Sözen, ”Stokçular fiyatların daha da yükseleceği beklentisi ile piyasaya saman vermiyor. Ayrıca samanı az çıkan tahıllar ekiliyor. Bu da saman verimliliğini düşürdü. Toprak Mahsulleri Ofisi yemlik arpa ihalesini yapamadı. Yemlik arpanın da fiyatı yükselişte. Arpanın kilosu şu anda 1.10-1.20 TL arasında seyrediyor” dedi.

Türkiye'nin yıllık 15 milyon ton kaba yem açığı bulunduğunu belirten Sözen, ”Et fiyatlarında istikrar sağlama amacı ile et ithalatının önünün açılması yerli üreticileri bitme noktasına getirdi. Geçen sene 25 TL olan canlı hayvanın kilosu, yem maliyetlerindeki onca artışa rağmen 24 TL'ye geriledi. Şu anki tabloda üreticileri 26.5 TL ayakta tutabilir. Besicilik yapan vatandaşı küstürürseniz, bir daha bu sektöre dönmez” diye konuştu.

Yem artıyor, besili dana 3 bin TL düştü

Kış mevsimi ve karın erken bastırdığı Doğu Anadolu'daki üreticiler, saman fiyatları karşısında çaresizlik içinde. Muş Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yüksel Artun, hayvanların nisan ayı ortasına kadar ahırda bekleyeceğini söyledi. Artun, “Daha kış başlamadan saman fiyatlarının yükselmesi canımızı yaktı” dedi. Artan yem maliyetleri ile baş edemeyen üreticinin kışı çıkaramayacakları endişesi ile hayvanları kesimhaneye gönderdiğini söyleyen Artun, ”Geçen sene bu zamanlarda fiyatı 7 bin TL olan besilik dana, 4 bin TL'ye düştü. Kimse almıyor. İnsanlar ellerindeki malları satmanın derdinde” dedi.

Bir günde çöker

Bilişim ve İş Hukuku Uzmanı Avukat Gürsel Devrim İyim, Çiftlik Bank'ın sanal oyun boyutunu tamamen aştığını söyledi. İyim, “Ben burada suç görüyorum” dedi. İnternet sitesi aracılığıyla para toplandığına dikkat çeken İyim, “Garanti veriyorlar. Başka bir üye getirene onun kârından para vermeyi vadediyorlar. Bu tam bir saadet zinciri. Sistem büyür büyür ve bir yerden sonra çöker. İflas halinde ana paraların ödeneceğini garanti ediyor. Bu yanıltıcı. Çünkü hiçbir ticari kuruluş iflas halinde para ödemez “ şeklinde konuştu.

Çiftlik Bank için suç duyurusu

BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, kurdukları internet sitesi aracılığıyla ve sosyal medyada yaptıkları tanıtımlarla çok yüksek kârlar vereceğini iddia ederek milyonlarca lira topladığı belirtilen KKTC menşeli ‘Çiftlik Bank' hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

“İnternet yoluyla yalan haber yapmak, yaymak ve menfaat sağlamak” için bazı sosyal medya kanallarında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün adının da karıştırıldığı kaydedilen suç duyurusunda şöyle denildi:

“Facebook'ta Çiftlik Bank adlı kullanıcı tarafından 6. Uluslararası ‘Dünya Kalite Zirvesi'nde Çiftlik Bank ailesi adına düzenlenecek ödül töreninde, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, 20 markanın hak kazandığı kalite ödülünü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün elinden alacak' içerikli afişler paylaşılmış. Bu haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Çiftlik Bank adlı kullanıcının internet sitesi, üyelerin para yatırması üzerine kurulmuş bir sitedir. Üyelerine güven vermek ve daha fazla yatırım yapılmasını teminen bu yalan haberin yapıldığı açık olup, ilgili şirket hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yalan haberin siteden kaldırılmasını talep etmek zorunluluğu doğmuştur.”