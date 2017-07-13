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Sanayi ciro endeksi açıklandı

Sanayi ciro endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

10:1713 Temmuz 2017
Ekonomi
Sanayi ciro endeksi açıklandı
Sanayi ciro endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Mayıs ayı sanayi ciro endeksini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 12,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 0,5 azaldı.

Sanayi ciro endeksi ve değişim oranları, Mayıs 2017 Kaynak: TÜİK

Sanayi ciro endeksi ve değişim oranları, Mayıs 2017
Kaynak: TÜİK

Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 18,1 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 26,3 arttı.

Mevsim ve takvbim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Mayıs 2017 Kaynak: TÜİK

Mevsim ve takvbim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Mayıs 2017
Kaynak: TÜİK

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 8,7 ile enerjide gerçekleşti. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 58,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu azalışı yüzde 9,5 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı ve yüzde 7,4 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Mayıs 2017 Kaynak: TÜİK

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, Mayıs 2017
Kaynak: TÜİK

EN YÜKSEK ARTIŞ DERİ VE İLGİLİ ÜRÜNLERİN İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 14,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu artışı yüzde 11,8 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı ve yüzde 9,5 ile tütün ürünleri imalatı takip etti.

Ana sanayi gruplarına göre endeks ve değişim oranları, Mayıs 2017 Kaynak 2017

Ana sanayi gruplarına göre endeks ve değişim oranları, Mayıs 2017
Kaynak 2017

Son güncelleme: 10:2213.07.2017
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