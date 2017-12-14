Sanayi ciro endeksi Ekim’de arttı

Sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı sanayi ciro endeksi verisini açıkladı. Buna göre sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %28,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %31,8 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %5,3 ve imalat sanayi sektörü endeksi %4 arttı.