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SGK gece 12’ye kadar açık olacak

SGK, vergi borcu yapılandırmasında son günün 30 Haziran olduğunu hatırlatarak, kurumun tüm birimleri ve sistemlerinin bu gece 00.00'a kadar açık olacağını bildirdi.

17:2130 Haziran 2017
Ekonomi
SGK gece 12’ye kadar açık olacak
SGK, vergi borcu yapılandırmasında son günün 30 Haziran olduğunu hatırlatarak, kurumun tüm birimleri ve sistemlerinin bu gece 00.00'a kadar açık olacağını bildirdi.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) vergi borcu yapılandırmasına ilişkin yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 7020 sayılı Yapılandırma Kanunu ile, sigortalılarımıza ve işverenlerimize; sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezaları, diğer kurumlar adına tahsil edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile rücuen alacaklara ödeme kolaylığı sağlayan yapılandırmanın son başvuru süresi 30 Haziran 2017'de sona ermektedir” ifadelerine yer verildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tüm birimlerin ve sistemleri bu gece 00.00’a kadar açık olacağını duyurdu.

Son güncelleme: 17:3630.06.2017
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