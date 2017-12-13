Son dakika… Dolar için kritik karar açıklandı!

ABD Merkez Bankası Fed beklendiği gibi faizleri artırdı. Fed faizleri 1.25-1.50 aralığına çekti. 2018 için üc faiz artırımı ön görüldü.

Faiz artırım kararı 7’ye karşı 2 oyla alındı. Dolar/TL ise karar öncesi duruşunu değiştirmeyerek 3.82 seviyelerinde kalmaya devam etti. Fed ABD ekonomisi için önümüzdeki dönemde daha güçlü bir büyüme beklediğini vurguladı.

BloombergHT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Doçent Dr. Sevda Demiralp kararın sürpriz olmadığını söyledi.

Fed yüzde 2’lik faiz hedefine orta vadede ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.

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