Yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gelerek bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 oldu. Emekliye ocak maaşları için yapılacak 'fiyat güncellemesi' yüzde 4.73 oldu. Enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasıyla dolar 3.58 TL'yi aştı.

Enflasyon açıklandı, emekli maaşları ne kadar oldu?

Yıllık enflasyon beklentilerin üzerinde gelerek bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 oldu. Emekliye ocak maaşları için yapılacak 'fiyat güncellemesi' yüzde 4.73 oldu. Enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasıyla dolar 3.58 TL'yi aştı.

TÜFE'de 2016 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,53, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,78 artış gerçekleşti.

Enflasyonun beklenenden yüksek çıkmasının ardından dolar 3.58 TL’nin üzerine çıktı.

2016’nın ikinci yarısında gelen enflasyon sonucu emekli maaşlarına ocak ayında yapılacak ‘fiyat güncellemesi’ %4.73 olacak.

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EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Buna göre en düşük işçi emeklisi maaşı 836 TL’ye çıktı aldığı zam 37.76 TL oldu. En düşük çiftçi emeklisi maaşına 43.35 TL zam aldı, maaşları 959 lira oldu. En düşük esnaf emeklisinin zammı 972 TL’den 1018 TL’ye çıktı. Memur emeklilerine ise enflasyon zammı yok. Memur emeklileri pazarlık sonucu hak ettikleri yüzde 3 zammı alacaklar.

EN YÜKSEK ARTIŞ ALKOL VE TÜTÜNDE

Aylık en yüksek artış %7,33 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda oldu Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste yer alan gruplardan gıda ve alkolsüz içeceklerde %3,29, ulaştırmada %1,97, eğlence ve kültürde %1,42 ve ev eşyasında %1,28 artış gerçekleşti.

ALKOLDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 31

Aylık en fazla düşüş gösteren grup %2,55 ile giyim ve ayakkabı oldu. Ana harcama grupları itibariyle 2016 yılı Aralık ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise %0,14 ile haberleşme oldu. Yıllık en fazla artış %31,59 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma %12,36, çeşitli mal ve hizmetler %11,08, sağlık %9,73, eğitim %9,47 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

SON 1 YILDA ADANA VE MERSİN DİKKAT ÇEKTİ

Aylık en yüksek artış %2,38 ile TRC2'de (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %10,09 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %9,31 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti. Aralık 2016'da endekste kapsanan 417 maddeden; 48 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 272 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 97 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.