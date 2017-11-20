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Son haberler… Merkez bankası ihalelere başlıyor

Merkez Bankası bugün vadeli döviz satışlarına başlıyor. Banka bugün 1 ay vadeli 150, 3 ay vadeli 100 ve 6 ay vadeli 100 milyon dolarlık ihale açacak.

08:4320 Kasım 2017
Ekonomi
Son haberler… Merkez bankası ihalelere başlıyor
Merkez Bankası bugün vadeli döviz satışlarına başlıyor. Banka bugün 1 ay vadeli 150, 3 ay vadeli 100 ve 6 ay vadeli 100 milyon dolarlık ihale açacak.

Merkez Bankası kurun ateşini düşürmek için önlemler almaya çalışıyor. Bugün düzenlenecek üç farklı ihale ile piyasaya 350 milyon dolar sürülecek.

2017 yılı sonuna kadar piyasaya 3 milyar dolar verilmesi bekleniyor. Sistemin nasıl işleyeceği Merkez Bankası tarafından bir grafik ile kamuoyuna açıklandı.
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İşte Merkez’in döviz ihalesi tarihleri:
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Son güncelleme: 08:4520.11.2017
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