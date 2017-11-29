S&P’den kredi notu uyarısı

Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard&Poor's (S&P) Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. S&P Türk lirasındaki zayıflığın enflasyonu etkilediğini vurguladı.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, TL’deki değer kaybının enflasyona yansımaya devam ettiğini ve kalıcı yüksek enflasyon ile TCMB’nin buna vereceği yetersiz cevabın Türkiye’nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağını belirtti.

Reuters’ın sorularını yanıtlayan S&P ülke notları direktör yardımcısı Felix Winnekens, TL’deki değer kaybı ve devlet tahvil faizlerindeki yükselişin ülke notuna yansımasının ne olacağı hakkındaki soruya, “Zayıf TL’nin, TCMB’nin henüz daha kararlı şekilde mücadele etmediği enflasyona yükseliş olarak yansımaya devam edeceğinden endişe ediyoruz. Devlet tahvil getirilerindeki artış kredi notu açısından şu anda endişe yaratmaz, ancak kalıcı yüksek enflasyon ve TCMB’nin buna yetersiz karşılık vermesi endişe yaratır” cevabını verdi.

TL yaklaşık üç aydır, ABD ve AB ile ikili ilişkilerde bozulma, ABD’de İran yaptırımlarının ihlali nedeniyle altın tüccarı Reza Zarrab hakkında devam eden yargılama süreci ve ekonomi yönetiminden borçlanma maliyetlerinin artmaması için yapılan açıklamalarla birlikte yüzde 17’ye yakın değer kaybetti.

TCMB bu değer kaybına bir karşılık olarak geçen hafta fonlama maliyetlerinde “örtülü faiz artırımı” olarak adlandırılan 25 baz puanlık artış yaptı. TL’deki değer kaybı geçişkenlik etkisiyle tüketici fiyatlarındaki yükselişte önemli etkenlerin başında geliyor. Ekim ayı itibariyle enflasyon TL’deki değer kaybının da etkisiyle yıllık yüzde 11.9 ile Ekim 2008’den bu yana zirveye çıktı. TCMB’nin yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 5’te tahmini ise yüzde 9.8’de bulunuyor.

TCMB’nin piyasalar tarafından “örtülü faiz artırımı” olarak nitelenen fonlama maliyetlerini artırma adımlarının TL’deki kayıpları sınırlamakta yeterli olup olmayacağı sorusuna ise Winnekens, “Türkiye’de enflasyon bir süredir hedefin üzerinde ve TCMB enflasyon ile kararlı şekilde mücadele etmek için agresif faiz artırımına gitmiş değil. TCMB’nin attığı fonlama maliyetlerini artırmak gibi sınırlı adımlar TL üzerindeki aşağı yönlü baskıyı azaltmış görünmüyor” cevabını verdi.

Winnekens ayrıca, “Para politikasının enflasyonu yeterince düşürememesi ve kur baskılarını azaltamaması halinde kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşabileceğine daha önce işaret etmiştik” dedi.

S&P’nin ele aldığı baz senaryonun TL’nin dolar karşısında bu yılki değer kaybını hesaba kattığını ve aşağı yönlü baskının önümüzdeki yıllarda süreceğinin öngörüldüğünü belirten Winnekens, TL’deki değer kaybının kurumun enflasyon tahminine etkisi sorusuna da şu cevabı verdi:

“Özellikle geçen bir yılda TL’deki değer kaybının enflasyona geçişkenliğinin görece yüksek olduğunu gözlemledik. Bize göre ana risk, özellikle de iç ve jeopolitik unsurların TL üzerinde baskı yaratmaya devam etmesi durumunda TCMB’nin vereceği politika tepkisinin enflasyon hedefleme rejimine için yetersiz kalması olmaya devam ediyor” dedi.

S&P Türkiye’yi yatırım yapılabilir düzeyin iki kademe altı olan BB’de “negatif” görünüm ile derecelendiriyor.