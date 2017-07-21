TPAO’nun içini boşaltacaklar

Hükümet, Türkiye Petrolleri A.O’nun tüm mallarını bir kararnameyle Turkish Petroleum International Company (TPIC) şirketine bedelsiz devretti. Petrol arama ruhsatları TP’nin yetkisinde olacak

Bir süre önce Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) devredilen ve personelinin işten çıkarılmasını kolaylaştıracak yasa değişiklikleri hazırlanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TP) şimdi de petrol çıkarma birimleri vergi cenneti Jersey adasında kurulan TPIC'e (Turkish Petroleum International Company Limited Şirketi ) devrediliyor. TPIC'in petrol arama ve işletme ruhsatları ise TP'ye geçiyor.

Buna karşılık TPIC'in yurtiçi ve yurtdışında sahip olduğu petrol arama ve işletme ruhsatları, ruhsat hisseleri, tüm hak ve yükümlülükleri ise TP'ye bedelsiz devredilecek. Devir anlaşmasına göre, TP'nin devredilen birimlerinde çalışan personeli de TPIC bünyesine geçecek. Ayrıca TP'nin yurtiçi ve yurtdışı kara ve deniz sondaj, workover, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonlarına ilişkin yaptıracağı hizmetler ücretleri karşılığında TPIC tarafından yapılacak.

Hükümet daha önce de Varlık Fonu yönetiminin talebi üzerine TP personelinin işten çıkarılmasını kolaylaştıracak bir yasayı Meclis'e sunmuştu. Enerji Uzmanı Necdet Pamir, TP'den TPIC'e yapılan devirlerle birlikte bu alanda çalışan personelin güvencesinin tamamen ortadan kalkacağını işten çıkarmaların kolaylaşacağını belirti.

KILIFI HAZIRLADILAR

CHP Balıkesir Milletvekili ve Enerji Başdanışmanı Ahmet Akın ise ‘‘Karar minareyi çalan kılıfını hazırlar atasözünü akla getiriyor. TPIC'e ait çok az sayıda ruhsat olduğu gibi, bedelsiz devredilen servis hizmetleriyle karşılaştırılamaz bile” dedi. Devrin gerçekleşmesiyle büyük mağduriyetlerin yaşanacağına işaret eden Akın, TP personelinin iş güvencesinin ortadan kalkacağı uyarısında bulundu.

GEMİLER DE GİTTİ

TP'nin elinde bulunan tüm sondaj, kuyu tamamlama ve jeofizik operasyonları servis hizmeti işlerine ait her türlü araç, iş makinesi, kule, gemi, malzeme, sondaj park sahaları ve müştemilatı BOTAŞ bünyesinde kurulan TPIC'e bedelsiz devredilecek. Devredilen mal varlıkları arasında Kıbrıs'ta aramalara başlayan Barbaros gemisi de yer alıyor.

Varlık Fonu'na devredecekler

CHP Balıkesir Milletvekili ve Enerji Başdanışmanı Ahmet Akın, TP'yi TP yapan unsurların yurtdışındaki şirkete devredildiğini söyledi. Akın, “TPAO'nun servis birimlerinin devrinin arkasında AKP hükümetinin bu kurumları Varlık Fonu'na devretmesi yer almaktadır.

Varlık Fonu'yla ülkenin en önemli ekonomik kaynaklarının satılmasının önü açılmıştı. Fakat çok sayıda çalışan dolayısıyla kurum ‘dikenli gül bahçesi' olarak görüldü. Şimdi gül bahçeleri ‘diken' olarak görülen servis birimlerinden arındırılacak” dedi.