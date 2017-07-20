Tüketici güven endeksi açıklandı

Tüketici güven endeksi Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 1.9 artarak 71.3 değerine yükseldi.

Merkez Bankası ve TÜİK işbirliği ile hazırlanan ve Şubat ayında 65.7 ile bu yılın en düşük seviyesini gören endeks Mayıs’ta ise yüzde 72.8 ile bu yılın en yüksek değerini almıştı.

Verinin ayrıntılarına bakıldığında hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 2.1 artarak 91.9 olurken; genel ekonomik durum beklentisi endeksi 95.7’ye geriledi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 74.4’e, tasarruf etme ihtimali endeksi ise 23.3’e yükseldi.

Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durum, 100’den küçük olması ise tüketici güveninde kötümser durum olduğunu gösteriyor.

REUTERS