Tüketici kredileri ‘donuk kredi’ oluyor

Tüketici kredileri bankalarca donuk alacak olarak sınıflandırılabilecek. Donuk alacaklarla tüketicilerin kredilerini ödemesinin kolaylaşması bekleniyor.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bankalarca kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin “Donuk Alacaklar” başlıklı 5. maddesine ek yapıldı.

Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, tüketici kredilerinin kredi bazında değerlendirilebileceği maddeye eklenerek, bu kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına imkan tanındı.

Maddeye eklenen ibareye göre, birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir borçlunun bu kredilerinden birinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, diğer tüketici kredileri bankaca aynı yönetmeliğin 4. maddesinde ilkeleri belirlenen Birinci Grup haricindeki gruplar altında sınıflandırılabilecek.

Değişiklik, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.