Tüketici kredileri ‘donuk kredi’ oluyor

Tüketici kredileri bankalarca donuk alacak olarak sınıflandırılabilecek. Donuk alacaklarla tüketicilerin kredilerini ödemesinin kolaylaşması bekleniyor.
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bankalarca kredilerin ve diğer alacakların niteliklerinin belirlenmesi ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin esasları belirleyen yönetmelikte yapılan değişiklikle, yönetmeliğin “Donuk Alacaklar” başlıklı 5. maddesine ek yapıldı.
Maddenin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, tüketici kredilerinin kredi bazında değerlendirilebileceği maddeye eklenerek, bu kredilerin donuk alacak olarak sınıflandırılmasına imkan tanındı.
Maddeye eklenen ibareye göre, birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir borçlunun bu kredilerinden birinin donuk alacak olarak sınıflandırılması halinde, diğer tüketici kredileri bankaca aynı yönetmeliğin 4. maddesinde ilkeleri belirlenen Birinci Grup haricindeki gruplar altında sınıflandırılabilecek.
Değişiklik, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere bugün yürürlüğe girdi.
DONUK ALACAK NEDİR?
Donuk alacak haline gelen tutarlar için döneme ilişkin faiz tahakkuku ve reeskontu yapılmaz. Donuk alacak haline dönüşen tutarlar için daha önce yapılmış bulunan ve tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz tahakkukları ve reeskontları, ilgili faiz geliri hesabı aynı tutarda borçlandırılarak muhasebe kayıtları üzerinde ters kayıtla düzeltilir veya iptal edilmek suretiyle kapatılır. Tahakkuk ettirilen faizler borçludan nakden tahsil edilmiş ise bu tutarlar iptal edilmez. Yapılan faiz tahakkuk ve reeskontları dahil olmak üzere kayıtlı donuk kredi tutarı tamamen birinci grup teminatlar ile karşılanabilmekte ise ve donuk alacak haline dönüşen tutar için nakden tahsil edilmediği halde gelir yazılan faiz tahakkukları ve reeskontları mevcutsa, bankalar bu gelir tutarını gelir hesaplarından çıkararak doğrudan diğer pasifler altında izlenecek “Kredi ve Diğer Alacaklar Değerleme Fonu” hesabına aktarmak zorundadır. Anılan Fona aktarılarak gelir yazılmayan söz konusu tutarlara ilişkin faiz tahakkukları ve reeskontları iptal edilmez.
Son güncelleme: 08:3918.07.2017