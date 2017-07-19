Turist sayısı arttı ama harcamadılar

Bu yıl Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artış, turizmcinin beklentilerini karşılamaya yetmedi. İlk altı ayda turist sayısı yüzde 5.5 artarken, gelirlerde yüzde 17’lik kayıp var

Rus turistlerin yeniden Antalya'ya gelmeye başlamaları ile turist sayısında artış yaşansa da veriler turizm gelirleri açısından tablonun iç açıcı olmadığını gösterdi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının yüzde 5.55 artış gösterdiğini belirtti. Ayık, “2017 yılı, 2016 yılına göre ülkemizin tüm bölgeleri için daha iyi bir yıl olacak” dedi. TÜROFED Başkanı Osman Ayık turizmde yılın ilk yarısını değerlendirdi. Yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen yabancı turist sayısının 8 milyon 762 bin 509 olduğunu belirten Ayık, “Yılın ilk yarısında ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ilk 5 ülke Rusya Federasyonu, Gürcistan, Almanya, İran ve Bulgaristan oldu” dedi.

ANTALYA'DA ARTIŞ YÜZDE 55

Ayık, ilk 5 ayda Avrupa'dan gelen ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 10'luk düşüş yaşanıyor. Rusya Federasyonu'ndan gelen ziyaretçi sayısında ise yüzde 571.86 oranında artış mevcut” diye konuştu. Antalya'nın ilk 6 aylık rakamlarının geçen yıla göre yüzde 55 oranında arttığını kaydeden Ayık, “Rusya, Ukrayna ve Belarus'tan gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki yüksek artış bu rakamın oluşmasına neden olmuştur. Yalnız bu yılın rakamlarının 2015 yılının rakamlarının yüzde 17.6 oranında gerisinde olduğu unutulmamalıdır. Birinci kaynak pazarımız olan Almanya'dan gelen ziyaretçi sayısındaki ilk 6 aylık kümülatif rakamda geçen seneye göre düşüş yaşanmasına rağmen geçen yıl haziran ayında gerçekleşen rakamı bu yıl yakalamış olması ilerleyen dönemler için umut vericidir” değerlendirmesi yaptı.

3.4 MİLYAR DOLAR GELİR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilk çeyrek raporuna göre turizm gelirinin 3.4 milyar dolar olduğunu hatırlatan Ayık, bu rakamın geçtiğimiz yıla göre yüzde 17 düşüş gösterdiğini ifade etti. Rakamları 2015 yılı ile karşılaştırınca düşüşün yüzde 31 olduğunu vurgulayan Başkan Ayık, “Bilindiği gibi turizm, sektör olarak yegane yerinde ihracat yaptığımız sektördür. Bu anlamda hizmet ihracatında dışarıdan en çok döviz kazandıran ekonomik faaliyet alanıdır” diye konuştu.