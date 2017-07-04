Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma

1500 ÇALIŞANI BULUNUYOR

Henkel Türkiye'de yaklaşık 1.500 çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Genel merkezi İstanbul'da , fabrikaları ise Gebze, Tuzla ve Ankara'da bulunuyor. Persil, Schwarzkopf ve Pritt gibi markalar Türk Henkel çatısı altında faaliyeterini sürdürüyor. Türkiye'de 1963 yılında kurulan Henkel'in, üç stratejik iş alanında faaliyetleri bulunuyor. Adhesive Technologies (Yapıştırıcı Teknolojileri), Beauty Care ve Laundry & Home Care (Çamaşır ve Ev Bakım).