Türk Henkel Kimya hakkında soruşturma

Türk Henkel Kimya hakkında yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle teşebbüsler arasında rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları gerçekleştirip gerçekleştirmediğini tespit etmek için soruşturma başlatıldı.
Rekabet Kurulu (RK), Türk Henkel Kimya hakkında yeniden satış fiyatını tespit etmek suretiyle teşebbüsler arasında rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları gerçekleştirip gerçekleştirmediğini tespit etmek için soruşturma başlattı.
RK’nın web sitesinde yer alan açıklamaya göre, önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri bulguları ciddi ve yeterli bularak Rekabet Kanunu’nun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak soruşturma açılmasına karar verdi.
1500 ÇALIŞANI BULUNUYOR
Henkel Türkiye'de yaklaşık 1.500 çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Genel merkezi İstanbul'da , fabrikaları ise Gebze, Tuzla ve Ankara'da bulunuyor. Persil, Schwarzkopf ve Pritt gibi markalar Türk Henkel çatısı altında faaliyeterini sürdürüyor. Türkiye'de 1963 yılında kurulan Henkel'in, üç stratejik iş alanında faaliyetleri bulunuyor. Adhesive Technologies (Yapıştırıcı Teknolojileri), Beauty Care ve Laundry & Home Care (Çamaşır ve Ev Bakım).
REUTERS
Son güncelleme: 17:4704.07.2017