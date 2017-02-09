Türkler Trump’a güvenmiyor

Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana dünyayı sarsan Trump’a Türklerin üçte ikisi karamsar yaklaşıyor

Büyük bölümü 2017'nin geçen yıla göre daha olumlu geçeceğini düşünen Türk halkının, konu ABD Başkanı Donald Trump'a gelince üçte iki çoğunlukla güvensizlik duyduğu belirtildi.Dünyanın önde gelen anket şirketlerinden Ipsos Mori'nin yaptığı anketlere göre, 2017'nin daha iyi geçeceğine yürekten inanan Türklerin oranı yüzde 46'yı, kısmen iyimser olanların oranı yüzde 33'ü bulurken, yeni yılda kötümser olanların oranı yüzde 21'de kaldı. Türkiye, iyimserlerin çokluğu bakımından 25 ülke içinde 13'üncü sırada yer aldı. En iyimser halklar Perulular (yüzde 96) ve Kolombiyalılar (yüzde 94) olurken, en kötümserler Japonlar (yüzde 54) ve Fransızlar (yüzde 52) oldu.

RUSLAR YENİ BAŞKANDAN UMUTLU

2017'ye damgasını vurması beklenen yeni ABD Başkanı Trump konusunda ise kötümserliğin hakim olduğu ortaya çıktı. Trump'ın olumlu işler yapacağını düşünen Türk vatandaşlarının oranı yüzde 34'te kalırken, yüzde 66'lık kesim yeni ABD Başkanı'nın faydalı olmayacağı görüşünü dile getirdi. Türkiye'deki oranlar aynı zamanda, ülkelerin genelindeki ortalamayı temsil etti. Trump'a en çok umut besleyenlerin Ruslar (yüzde 74) ve Hindistanlılar (yüzde 65) olması dikkat çekerken, yeni ABD Başkanı'nın sınıra duvar örmekle tehdit ettiği Meksika ile Avrupa ülkelerinde güvensizliğin yüksek olduğu anlaşıldı.

2016 KÖTÜ BİR YILDI

İyimserlik anketinde görüşü sorulan Türklerin yüzde 61'i geçen yılı aileleri için “kötü bir yıl” olarak nitelendirdi. Türkiye; Brezilya ve Güney Afrika'dan sonra bu oranın en yüksek olduğu üçüncü ülke oldu. 25 ülke genelinde 2016'yı “kötü” nitelendirenlerin oranı yüzde 51'de kaldı.

Ankete katılan 25 ülkeden 18 bini aşkın kişinin genelinde, 2017'ye iyimser bakanlar yüzde 35, kısmen iyimser olanlar ise yüzde 43 olarak kaydedildi. Bu oranlar, yeni yıldan umutsuz olanların yüzde 22'lik bir kesime karşılık geldiğini gösterdi.

GÖREVDEN ALINABİLİR

Öte yandan, Başkan Donald Trump'ın başkanlığına ilişkin İtalya ve Türkiye'de görüşü sorulanların yüzde 42'si Trump'ın bu yıl içinde görevden alınması talebiyle soruşturulabileceğini ifade ederken, yüzde 34'lik kesim bunu ihtimal dışı gördü, yüzde 24 ise kararsız kaldı. Bu oran, 25 ülke ortalamasında yüzde 31'de kalırken, yüzde 48'lik kesim bunun imkansız olduğunu söyledi.