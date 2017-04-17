TÜSİAD Başkanı Bilecik’ten çağrı

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, Anayasa referandumu sonrası ekonomik süreci değerlendirirken "hem birlik hem de reform zamanı" dedi. Bugün açıklanan işsizlik rakamları hakkında da değerlendirmede bulunan Bilecik, "Şu an ortada olan yüzde 13'lük işsizlik olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Bunlar Ocak dönemi verisi. Şubat ve Martı görüğümüz zaman bir ihtimal düzeltme olacaktır." dedi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, canlı yayında soruları yanıtladı. Bilecik’in konuşmasından satır başları şöyle:

Şu an ortada olan yüzde 13’lük işsizlik olumsuz bir tablo ortaya koyuyor. Bunlar Ocak dönemi verisi. Şubat ve Martı görüğümüz zaman bir ihtimal düzeltme olacaktır.

Kararın alınması ve buna dönük yapının kurulması, özellikle istihdam üzerindeki vergi yükünün OECD seviyesine çekilmesi, esnek çalışma geliştirme, kadın istihdamı… gibi yeniden bir takım güncellemelerin istihdam konusunda daha makul bir seviyeye getireceğini umuyoruz.

Bugün küresel ekonomik ilişkilere bakıldığı zaman geri planda kalıyor olabiliriz. Ama günün sonunda şuna inanıyorum ki tarih her zaman gelişmekte olan ülkeler eni konu dolaşıp gelecektir.

Yatırımlarım misli misli geleceği ortamları yaratmak amaçlı yapısal reformlar dışında bir yolumuz yok. Israrla bu konunun üzerine gitmemiz gerekir. Yetişkin becerilerin geliştirilmesine yönelik eylem planı bile yatırımı daha ilgi çekici yapar.

Bugün en büyük sorunumuz enflasyonun yüksek oranda seyretmesi. Bu, birçok olumsuz tablonun çıkmasını sağlayan neden.

Kayıtdışı ekonomiyle olan mücadele enflasyon oranını düşürecektir. Buradaki önemli noktalardan biri de daha fazla ekonominin pozitif seyri için bizim bütün küresel ilişkilerimizdeki daha iyi bir iletişim stratejimizin çok önemli olacağını düşünüyorum.

TÜSİAD için en çok altını çizdiğimiz konuların başında geliyor. AB standartlarının başında gelen bir ülkeye AB üyesi olmasından çok daha fazla kendi içinde yükselen bir ekonomi olmasına neden olacaktır. Bu konuda gerçekten AB üyeliği konusunda tarifsiz olması bu konuda önmeli. Mecvtcu gümrük birilği rejiminin rdikkate alacakb ir yaklaşımla güncellenmesi Türkiye li gerçekten büyümesini farkıl bir noktayaa çekecektir. Ayrıca enerji politikalarında tetdaik ağlarında daha yakın bir işbirliği avantajlarımız olacak.