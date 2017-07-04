Üçüncü köprü için yeni bağlantı yolu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun Paşaköy – Mecidiye kesimi, bugün açıldı.
İstanbul'un trafiğini rahatlatmak adına yeni bir proje olan Paşaköy – Mecidiye bağlantı yolu, Anadolu Otoyolu'nun Kuzey Marmara Otoyolu ile entegrasyonunu sağlaması açısından büyük önem taşıyor.
Bağlantı yolunun diğer faydaları ise şöyle;
• İstanbul – Ankara TEM Otoyolu'na Kurtköy bölgesinden direkt bağlantı sağlanabilecek.
• Sabiha Gökçen Havalimanı'na kolay erişim sağlanabilecek. Böylece hem yeni açılacak havalimanı hem de şehrin diğer havalimanları birbirine bağlanacak.
• Anadolu'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Anadolu'ya seyreden; İstanbul'u transit geçen araçların, özellikle ağır vasıta trafiğinin, Anadolu Otoyolu'nun Sultanbeyli – Kurtköy mevkinden Kuzey Çevre Otoyolu'na doğrudan bağlanması sağlanacak.
• Bu bağlantı yolu ile beraber hali hazırda Çamlık Kavşağı'ndan ayrılan transit trafik, Mecidiye kavşağından ayrılarak Sultanbeyli, Çamlıca, Ataşehir ve Ümraniye trafiğinin rahatlaması hedefleniyor.
• Kurtköy – Şile yolunda yaşanan yoğun trafiğin bu bağlantı yolu ile büyük ölçüde rahatlayacağı öngörülüyor.
• Ayrıca Mecidiye kavşağındaki direksiyonel kavşak kolları sayesinde sürücüler açısından konforlu bir ayrılma ve katılma imkanı sağlanacak.