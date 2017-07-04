Üçüncü köprü için yeni bağlantı yolu

Paşaköy-Mecidiye bağlantı yolu açıldı. Artık üçüncü köprü bağlantısı kent merkezine yakın olan Çamlık Kavşağı yerine merkeze daha uzak olan Mecidiye Kavşağı'ndan sağlanacak. Ataşehir, Ümraniye, Çamlıca ve Sultanbeyli trafiğinin rahatlaması bekleniyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun Paşaköy – Mecidiye kesimi, bugün açıldı.

İstanbul'un trafiğini rahatlatmak adına yeni bir proje olan Paşaköy – Mecidiye bağlantı yolu, Anadolu Otoyolu'nun Kuzey Marmara Otoyolu ile entegrasyonunu sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Bağlantı yolunun diğer faydaları ise şöyle;

• İstanbul – Ankara TEM Otoyolu'na Kurtköy bölgesinden direkt bağlantı sağlanabilecek.

• Sabiha Gökçen Havalimanı'na kolay erişim sağlanabilecek. Böylece hem yeni açılacak havalimanı hem de şehrin diğer havalimanları birbirine bağlanacak.

• Anadolu'dan Avrupa'ya ve Avrupa'dan Anadolu'ya seyreden; İstanbul'u transit geçen araçların, özellikle ağır vasıta trafiğinin, Anadolu Otoyolu'nun Sultanbeyli – Kurtköy mevkinden Kuzey Çevre Otoyolu'na doğrudan bağlanması sağlanacak.

• Bu bağlantı yolu ile beraber hali hazırda Çamlık Kavşağı'ndan ayrılan transit trafik, Mecidiye kavşağından ayrılarak Sultanbeyli, Çamlıca, Ataşehir ve Ümraniye trafiğinin rahatlaması hedefleniyor.

• Kurtköy – Şile yolunda yaşanan yoğun trafiğin bu bağlantı yolu ile büyük ölçüde rahatlayacağı öngörülüyor.

• Ayrıca Mecidiye kavşağındaki direksiyonel kavşak kolları sayesinde sürücüler açısından konforlu bir ayrılma ve katılma imkanı sağlanacak.